Derfor vil ikke frisørene ha mobilen i salongene

Folkehelseinstituttets smittevernregler var ikke nok for frisørene, så de fjernet mobiltelefonen også.

- Det har blitt litt ramaskrik, humrer administrerende direktør Anne Mari Halsan i NHO-organisasjonen Norske frisører- og velværebedrifter (NFVB) til Nettavisen.

Denne uken kom Folkehelseinstituttets veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i frisørsalongene (den er her). Helseminister Bent Høie (H) informerte om frisøråpningen under pressekonferansen torsdag.

Siste om koronaviruset får du her.

- Digital detox

NHO-organisasjonen NFVB vil gjøre frisørsalongene enda litt ekstra smittesikre, og forbyr derfor bruk av mobiltelefoner.

- Det var kanskje ikke det mest populære rådet vi har kommet med. Det er en liten detalj for å gå den ekstra mila for å være helt sikker, sier Halsan til Nettavisen. Den lille detaljen har det kommet reaksjoner på.

Les også: Frisører og velværeansatte skal gjennom en kunnskapstest før koronaåpning

- Mange tenker at å sitte en time i frisørstolen med farge i håret, uten mobiltelefon, blir veldig vanskelig, sier hun.

I FHIs veiledning er magasiner og blader forbudt. Dermed er det fint lite du kan slå ihjel tiden med, hvis du skal farge håret.

- Kundene får lene seg tilbake og nyte litt digital detox. Nyte å være i nuet, fremfor å surfe på internett, sier Halsan.

- Ikke ødelegge det som er oppnådd

Årsaken til at NFVB ikke ønsker at mobiltelefonen skal være fram, er at den kan være en smittebærer. De frykter at mobiltelefonen kan bli lagt fra seg på bordet i frisørsalongen og at den kan bidra til å overføre smitte.

Les også: Frisør: - Vi savner jobben vår, men den skal være trygg, og nå føles den ikke trygg

Kundene kommer også til å møte en rekke andre tiltak når frisørsalongene åpner mandag. Det blir langt mer rengjøring og desinfisering enn tidligere, og det blir ikke lenger servering av mat, drikke, eller mulighet til å lese blader.

- Jeg håper og tror at ikke vår bransje blir den som ødelegger det vi har klart å oppnå i Norge, sier Halsan. Hun påpeker at det er forventet en smitteøkning i neste uke, som følge av at en rekke tilbud åpner opp igjen, men hun har tiltro til at frisørsalongene ikke skal bli stedet der folk blir smittet.