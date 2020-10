Det aller tristeste med valget i USA

Frykten for å tape virker større enn ønsket om å vinne.

Den tidligere visepresidenten leder nå soleklart på de nasjonale målingene.

Ifølge CNN viser gjennomsnittet av målingene at Biden har 53 prosent oppslutning mot Trumps 42 prosent. Enda viktigere er det at Biden også gjør det godt i mange av de viktige vippestatene.

I tillegg til munnbindet kan Biden nå ikle seg sine Ray-Ban Aviator solbriller og glise hele veien til stemmeurnene.

Pengene strømmer inn for favoritten

I tillegg scorer Biden best når folk blir spurt om hvem som har de beste løsningene på alt fra koronaviruset til lov og orden. Og på toppen av det renner pengene inn til Bidens kampanje. Han samler inn i bøtter og spann.

Biden er rett og slett en soleklar favoritt, bare 22 dager før valget.

Nervøse demokrater

Men neida, demokratene er nervøse. Veldig nervøse. Som politiske hypokondere ser de mørke skyer, død og fordervelse hvor hen de snur seg.

I stedet må de skifte sengetøy hver morgen fordi blæra lekker i ren frykt for at Trump skal gjøre det igjen.

De stoler overhodet ikke på meningsmålingene. Våger ikke å tro på at deres kandidat skal klare tre sammenhengende uker uten å drite seg ut - og frykter at Trump, med litt magisk simsalabim, igjen skal dra dette i land.

Det røde slipset stakk av med hele greia

Dette henger selvsagt sammen med det som skjedde for fire år siden. Det var Hillary Clintons tur, hun ledet på målingene og «alle» eksperter var enige om at hun var den beste kandidaten. Og at hun kom til å vinne. Men så dukket det røde slipset opp og stakk av med hele greia.

Fortsatt virker det som mange demokrater ikke forstår hva som skjedde i 2016.

De kan ikke, de ønsker ikke, de vil ikke skjønne det. I stedet må de skifte sengetøy hver morgen fordi blæra lekker i ren frykt for at Trump skal gjøre det igjen.

De vet ikke helt hva han gjør, men de våger ikke å utelukke at det kan fungere nå også. Til tross for at alt egentlig peker på det motsatte.

Vil ikke la folk tro at Biden allerede har vunnet

Den offisielle forklaringen fra demokratene er at de ikke ønsker at velgerne skal tro at Biden i praksis allerede har vunnet og dermed sitte hjemme på valgdagen.

Fordi de vet at er det en ting Trump er god til, så er det å skape engasjement i fanklubben og få dem til stemmeurnene. Og i et demokrati er det som kjent de som bruker stemmeretten sin som bestemmer, helt uavhengig av meningsmålingene i forkant.

Det gjør den sittende presidenten ikke. Han er bare en ordinær fyr, med en sjelden cocktail av diagnoser.

Selvsagt skal man ikke ta en seier på forskudd. Det må jobbes hardt og målrettet til siste stemmelokale har stengt. Samtidig må man vise at man har tro på at man kan vinne. Folk heier på vinnere og vil selv gjerne være på vinnerlaget.

Trumps superkrefter

Akkurat nå ser demokratene ut som et fotballag som har vunnet kampen, men ikke våger å feire.

De frykter at videodommeren VAR plutselig skal se noe på sin skjerm som gjør at dommeren må blåse i gang kampen igjen fordi han overså et straffespark til motstanderen.

På mange måter er det det aller tristeste som skjer i valgkampen akkurat nå, fordi det gir inntrykk av at demokratene tror at Trump besitter superkrefter som kan knuse dem.

Det gjør den sittende presidenten ikke. Han er bare en ordinær fyr, med en sjelden cocktail av diagnoser.