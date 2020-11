Det amerikanske narkosjokket - legaliserte kokain, heroin og metamfetamin i natt

Historisk liberalt narkovalg i natt.

NEW YORK (Nettavisen): Flere amerikanske stater har nå legalisert forskjellige former for narkotikabruk.

Tirsdagens valg i USA var ikke bare en presidentvalg, det var også et valg der det ble ny lovgivning rundt narkotikabruk forskjellige steder i landet.

Flere stater legaliserte marihuana

I statene New Jersey, Arizona, Montana og South Dakota ble det flertall for å legalisere marihuana til personlig bruk. De ble dermed med i en gruppe av 11 andre amerikanske stater, pluss D.C., som allerede har legalisert personlig bruk av marihuana.

I tillegg har Mississippi legalisert marihuana for medisinsk bruk.

Den mest dramatiske endringen kom derimot i Oregon der det ble 60 prosents flertall for en ny lov som tillater personlige brukerdoser av hardere narkotiske stoffer som kokain, heroin, OxyContin og metamfetamin, melder Washington Post.

Oregon er med dette den første amerikanske staten som legaliserer slik bruk.

Oregon legaliserte også psykedeliske sopp, som i forbindelse med valget også ble avkriminalisert i District of Columbia.

- Den viktigste reformen på en hel generasjon

Den nye loven betyr at innbyggerne i Oregon ikke lenger risikerer å bli arrestert eller havne i fengsel om de har på seg små mengder med narkotika som kokain og heroin som er ment til personlig bruk.

Som en del av den nye lovgivningen skal staten også jobbe mot at flere mennesker med avhengighet vil motta behandling fremfor å havne i fengsel.

Vox skriver at i enhver amerikansk stat der marihuana-legalisering eller en annen narkotikapolitisk reform var på stemmeseddelen på tirsdag, så vant den gjennom.

- Dette er den viktigste reformen i nasjonens mislykkede narkotikapolitikk på en hel generasjon, sier Kassandra Frederique, administrerende direktør for Drug Policy Alliance, som har har brukte mer enn fire millioner dollar på å støtte tiltaket.

- Dette er spesielt viktig fordi folk flest ikke er klar over at narkotikabesittelse er den største årsaken til arrestasjoner i landet, sier Frederique til Washington Post.

- Det alt koker ned til er at marihuana-forbudet har vært fullstendig feilaktig, sier Matthew Schweich, visedirektør for Marijuana Policy Project til avisen.

- Hvis du ikke skal straffe folk hardt for marihuana, kan du like godt legalisere det for å kontrollere det og regulere og bruke inntektene til viktige offentlige tjenester, sier han.

21 millioner amerikanere er avhengige

I USA regner man med at rundt 21 millioner personer lider av en eller annen form for avhengighet, det være seg alkohol, piller eller narkotika. Og når det gjelder narkotika overdoser, så har de mer enn tredoblet seg siden 1990.

I perioden fra 1999 til 2017 døde mer enn 700.000 amerikanere av overdoser, ifølge tall fra Addiction Center.

I USA var det over 19.000 dødelige overdoser i perioden fra januar til mars i år, viser data fra CDC. Dette er nærmere 3000 flere dødsfall enn på samme tid i fjor, skriver Duluth News Tribune.