Det blir hemmelig og skriftlig KrF-votering

Et flertall på KrFs landsmøte sier ja til å stemme over alle tre alternativer samtidig, men hemmelig og skriftlig.

KrF-landsmøtet sier ja til å stemme over alle tre alternativer samtidig og skriftlig. Avstemningen ble svært jevn med 101 mot 89 stemmer.

Landsmøtet ga dermed tilslutning til landsstyrets kompromissforslag fra torsdag kveld.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan er blant dem som har kjempet for en åpen votering, «for å hindre mistenksomhet og mistenkeliggjøring» om hvem som eventuelt kommer til å stemme annerledes enn det de er valgt på grunnlag av.

Se Hareides tale her:

Stemmerekkefølge

Grøvan sluttet seg imidlertid til landsstyrets avgjørelse torsdag, fordi han samtidig fikk gjennom et forslag om ny stemmerekkefølge, som gjør at hans opposisjonsforslag blir stemt over samtidig som forslagene om å gå inn i regjering enten på borgerlig eller rødgrønn side.

For partileder Knut Arild Hareide og de røde delegatene var det viktig med en hemmelig avstemning. De mener det øker mulighetene for at noen av de blå eller gule delegatene bytter til rød side og sier ja til samarbeid med Ap og Sp.

Før avstemningen har 99 delegater varslet primær eller sekundær støtte til blått alternativ, mens 90 delegater vil primært eller sekundært til venstre. Fem blå-gule delegater må dermed bytte side dersom rødt alternativ skal få flertall.

Sammen på podiet

Etter avstemningen om voteringsordenen stemte landsmøtet i sang, før Hareide, Ropstad og Bollestad ble tatt imot med stående applaus da de gikk opp på podiet i samlet tropp. Til tross for at de har skilt lag i sine råd om hvilken vei partiet skal samarbeide, vil de vise at de står sammen om KrFs politiske- prosjekt, blant annet bedre vilkår for barnefamiliene og kampen mot sorteringssamfunnet.

Hareide: – Vi skal gå videre sammen

Prosessen har vært krevende og avstanden stor, men vi skal uansett gå videre sammen, sier KrF-leder Knut Arild Hareide i forkant av partiets skjebnevalg.

– Vi har bak oss noen unike uker i KrF og noen unike uker i norsk politikk. Vi har kjent på begeistring for KrFs politikk, og hvem skulle trodd at et samlet Medie-Norge valgte konseptet KrF minutt for minutt oktober 2018, sa Hareide da han talte til partiets landsmøte fredag.

– Men dette har også vært krevende. Det har kostet for dere. Gode relasjoner har blitt satt på prøve, avstandene har vært opplevd som store. Det som føles sårt, må få leges, fortsatte KrF-lederen.

Videre understreket han at han ikke har et vondt ord å si om verken sine nærmeste, nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, eller noen andre i partiet.

– Uansett skal vi gå videre sammen. Jeg er stolt over dere. Dere har stått i en storm, og i dag vil jeg få si tusen takk, sa Hareide.

