Det kan virke som at vinteren har kommet for å bli i Sør-Norge. I nord er det derimot mildere enn vanlig.

Onsdag morgen publiserte Meteorologene på Twitter at det skal bli enda kaldere i Sør-Norge de neste dagene, og at temperaturen fortsetter å krype nedover mot tosifra blå.

De anbefaler også i samme tweet å reise til Nord-Norge om man ønsker varmere vær.

Om du befinner deg i for eksempel Lillehammer, så vil du kunne oppleve temperaturer ned mot 16 minus til helgen. I Tromsø vil du kunne oppleve temperaturer opp mot 3 grader.

Vanligvis ville disse temperaturene vært motsatt. Årsaken til denne unormale forskjellen er at det er et høytrykk som bygger seg opp mot Sør-Norge, dette fører til at det kommer kaldere luftmasser fra Russland, forteller vakthavende meteorolog hos meteorologisk institutt i Tromsø, Charalampos Sarchosidis.

- Været i Tromsø er mildt på grunn av at det kommer luft inn fra havet. Dette er mildere og fuktigere luft, forklarer Sarchosidis overfor Nettavisen.

Han forteller også at det er stor splittelse i Tromsø mellom ski-entusiaster og de som husker fjorårets vinter. Snømengden i Tromsø i fjor hadde man ikke sett siden år 2000. Nå er situasjonen stikk motsatt.

Varer over helgen

Meteorologen forteller at det holder seg til tirsdag. Fra og med nest uke vil det bli plussgrader på vest og sør-landet og nord vil få tilbake sine etterlengtede minusgrader. Østlandet og Trøndelag kommer til å holde seg rimelig stabilt, forteller Sarchosidis.

- Oslo har hatt det kaldere enn Tromsø hele januar hvis vi ser på snittet, forteller Sarchosidis.

Til helgen kan vi se at Vadsø får 1 plussgrad på målestokken og Oslo får helt ned i minus 11 grader.

