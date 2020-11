Det hele begynte ganske uskyldig. A, som er en godt voksen dame jeg kjenner, poster et bilde av en due som sitter på en sykehusseng. I sengen ligger en gammel mann.

Den gamle mannen har matet duer i parken. Nå er han blitt syk og duen kom flyvende inn gjennom vinduet og satte seg på sengen hans på sykehuset. I ren takknemlighet. En sykepleier tok dette bildet, skriver A.

Jeg tenker at dette kan da umulig stemme, så jeg tar kopi av bildet og bruker Google for å finnet ut hvor bildet kommer fra. Det tar bare noen sekunder å avsløre at historien er oppdiktet og at bildet slett ikke er tatt av noen sykepleier. Når jeg informerer A om dette fnyser hun av meg.

Noen dager senere postet A bilde av en flokk ulver som går etter hverandre i snøen, med en rørende historie om hvor omsorgsfulle og smarte ulveflokker er organisert med en suveren ledelse. Bildet har gått viralt på nettet i mange år og påstår å vise godt lederskap blant ulver. Man tolker bildet slik at det er de svakeste som går foran og styrer farten og de sterke går bak og passer på. Denne juksehistorien har jeg hørt mange ganger før. Den er ganske kjent. Bare sprøyt. Bildet stammer for øvrig fra BBC-serien Frozen Planet. Når jeg forteller dette til A blir hun sint.

Slik fortsetter det. A poster stadig bilder og påstander. I går postet A en bildekollasj av kvinner med store sår i ansiktet, stygge utslett eller kviser, med teksten: Dette skjer når du bruker munnbind. Jeg tar en kopi av bildene og finner ut at hudproblemene på bildene ikke har noe med bruk av munnbind å gjøre og sender A en lenke om dette.

A skriver til meg meg: - Tull. Tror du på de såkalte «faktasjekkerne»? Det bør du slutte med. Jeg ser på et foredrag av en lege.

Jeg svarer: - Utrolig at du sprer feil info egnet til å redusere folks vilje til å ta smittevern alvorlig.

A skriver: - Dette har du ikke noe med, du må gjerne mene hva du vil, men ikke driv å irettesette FB-venner og tro at du vet mer enn meg. Du har tydeligvis blitt godt hjernevasket.

Jeg svarer at jeg ikke liker uansvarlig posting som folk kan ta skade av.

Noen minutter senere sletter A meg som venn på Facebook. Like greit, det.