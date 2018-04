Det hvite hus håpefull om toppmøtet mellom Kim og Moon

Det hvite hus sier i en uttalelse at det tror samtalene mellom Nord- og Sør-Korea er «framskritt mot fred og velstand for hele den koreanske halvøya».

Det hvite hus sier også i uttalelsen at USA ser fram til å «fortsette diskusjonene i forberedelsene til det planlagte møtet mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i de kommende ukene.»

Fredag ble Kim den første nordkoreanske lederen til å krysse grensen til Sør-Korea siden 1953. Møtet med Sør-Koreas president Moon Jae-in i grensebyen Panmunjom skal inneholde alle temaer som er sentrale for å forbedre forholdet mellom de to landene og for å oppnå fred.

Senere i år skal Kim etter planen også møte president Trump, og atomnedrustning blir da et sentralt tema.

(©NTB)

Mest sett siste uken