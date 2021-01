Det hvite hus har kun fem timer på seg til å feie opp etter Trump: - Kaotisk

90 ansatte forbereder seg på fem hektiske timer.

USAs hovedstad Washington D.C. er omgjort til en festning i forkant av innsettelsen av landets nye president, Joe Biden. Innsettelsen skjer klokken 12.00 lokal tid.

Presidentparet Donald og Melania Trump tilbringer dermed sin siste natt i Det hvite hus natt til onsdag, og allerede grytidlig neste morgen vender de snuten sørover til Trump-festningen Mar-a-Lago i Florida.

I løpet av fem timer skal 90 ansatte i Det hvite hus sørge for at alle eiendelene til Trump-ekteparet er fraktet vekk, kontorer og kontorplasser i Vestfløyen skal være ryddet og klart, og at Det hvite hus skal være innflytningsklart for et nytt presidentpar, Joe og Jill Biden, skriver The New York Times.

- Kaotisk

Tidligere innsidere i Det hvite hus beskriver tiden før et presidentbytte i Det hvite hus som en svært hektisk og kaotisk periode.

- De ansatte sover på enkeltsenger i trappeoppganger, sier Anita McBride, som tjenestegjorde som førstedamens stabssjef under Lara Bush, til The New York Times.

Hun var selv med på å koordinere ut- og innflyttingen i Det hvite hus da Obama-ekteparet tok over etter Bush-ekteparet i 2009.

- Det er alltid kaotisk, sier hun.

En kilde i Det hvite hus opplyser til CNN at rengjøringen består av «ommøblering, støvsuging, vask av lister, støvsuging av gardiner, tørke støv av persienner, vaske lysekroner, vindusvask og støvtørking.»

- Rengjøringen starter i det øyeblikket Donald og Melania Trump reiser, sier kilden.

Kate Anderson Bower, som har forfattet Det hvite hus-boken «The Residence », sier at de siste dagene av et presidentskap i den mektige bygningen er preget av «kontrollert kaos».

Biden-ekteparet har nemlig ikke lov til å starte med innflyttingen før Joe Biden er tatt i ed som president.

Mye av inventaret i Det hvite hus - som presidentpulten i Det ovale kontor (Resolute Desk ), kunstverk, porselen, diverse dekorasjoner og andre pyntegjenstander - er statlig eiendom og vil dermed bli værende igjen i bygget.

Alle personlige eiendeler til Trump-ekteparet vil imidlertid bli ryddet og stuet vekk med resten av flyttelasset som skal til Palm Beach i Florida.

Presidentportrettet av Donald Trump, som henger i entreen i Det hvite hus, vil også bli erstattet med et nytt portrett av den nye presidenten.

Store Melania Trump-portretter, som har hengt i Østfløyen, er allerede blitt flyttet ut av Det hvite hus, og skal arkiveres hos Det amerikanske nasjonalarkivet. Bildene blir kalt for «jumboer» fordi de er ekstremt store, ifølge en ansatt i Det hvite hus.

Biden-ekteparet skal bo i en egen, privat del av Det hvite hus, altså selve residensen, som består av 16 rom og seks baderom.

Bytter ut madrasser

Samtlige sengemadrasser skal skiftes ut på soverommene. I motsetning til Trump-ekteparet, som visstnok skal ha sovet på hvert sitt soverom, skal Biden-ekteparet dele soverom.

Melania skal ha hatt soverommet som er tiltenkt presidenten.

- Donald Trump sov på et eget soveværelse, som tidligere har vært et kontor under tidligere administrasjoner, sier kilden til CNN.

Etter sleve innsettelsen skal Biden delta på en seremoni på den ærverdige kirkegården Arlington, sammen blant annet med ekspresidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton. I løpet av dette tidsrommet vil Bidens personlige eiendeler bli pakket ut og satt på plass i Det hvite hus, ifølge CNN.

Det er også vanlig at presidenter omdekorerer Det ovale kontor. I løpet av noen få dager hadde Trump byttet ut gardiner (erstattet med gylne gardiner), sofa og tepper i Det ovale kontor. Han hadde også fått hengt opp et portrett av den «populistiske» presidenten Andrew Jackson.

Smittevern

De ansatte i Det hvite hus må også sørge for at smitteverntiltakene er godt ivaretatt før det nye presidentparet flytter inn.

Biden skal i utgangspunktet ha blitt frarådet å flytte rett inn i Det hvite hus etter innsettelsen, slik at den seks etasjes store bygningen med 132 rom blir ordentlig nedskrubbet før han setter sine føtter innenfor døren. Men Biden skal ha slått fra seg tanken, og bestemt seg for å flytte rett inn.

I fjor høst var det nemlig massiv smittespredning i Det hvite hus, hvor både presidentfamilien selv og en rekke ansatte fikk påvist smitte.

- Alle rommene til førstefamilien er vasket og renset til enhver tid, inkludert på 20. januar, sier talsperson i Det hvite hus, Judd Deere, i en uttalelse.

Vaskingen og desinfiseringen skal sørge for at Det hvite hus er korona-fritt ved innflytting. Det er forvaltningsorganet General Services Administration - som har ansvar for å bistå med overgangsprosessen - som skal sørge for å desinfisere samtlige overflater i østfløyen og vestfløyen som kan ha blitt berørt av mennesker.

Det inkluderer grundig vask og desinfisering av alle møbler, dørhåndtak, gelendre og lysbrytere før Biden setter sin fot inn i Det hvite hus.

Ble ikke invitert på omvisning

Vanlig kutyme er at et innkommende presidentpar blir invitert av det utgående presidentparet til en omvisning i Det hvite hus en god stund før maktoverføringen. Men som kjent har Trump brutt mange tradisjoner, og nekter til og med å stille opp på selve innsettelsen av USAs nye president foran Kongressen onsdag ettermiddag.

Førstedame Melania Trump har fått mye kritikk for at hun ikke har invitert påtroppende førstedame Jill Biden til et møte i Det hvite hus, noe som gir innkommende førstedamer en anledning til å møte de ansatte og forberede seg på den nye husholdningen.

- Vanligvis så kommer man forberedt med spørsmål, hun får møte kokken og de ansatte som jobber der på fulltid, og får muligheten til å bryte isen. Det er først og fremst snakk om vanlig høflighetsvisitt, men det er svært hjelpsomt med tanke på logistikken. Men dette skjedde altså ikke, sier Capricia Marshall, som tjenestegjorde i Det hvite hus under Clinton-administrasjonen.

Hun koordinerte ut- og innflyttingen mellom Clinton- og Bush-ekteparet i 2001.

- De ansatte vet hva som skal gjøres. Og Biden-ekteparet er godt kjent med bygningen, og de kjenner folkene. De har vært der mye, sier Marshall.

4000 nye ansatte

Et presidentbytte innebærer en utskiftning av makt og kunnskap på en enorm skala. 4000 individer som er politisk ansatt av Trump, vil etter hvert miste jobben sin og bli erstattet av nye Biden-ansatte, hvorav 1000 ansettelser krever godkjenning av Senatet, ifølge BBC. Det er mellom 150.000 og 300.000 søkere på disse 4000 jobbene, ifølge den uavhengige organisasjonen Center for Presidential Transition.

I tillegg vil politiske dokumenter og notater knyttet til presidentens arbeid (som er samlet opp gjennom fire år) bli sendt avgårde til Nasjonalarkivet hvor det blir hemmelig arkivert de neste tolv årene.

Flyttelass sendt til Mar-a-Lago

Det er foreløpig ikke bekreftet hvor Trump skal bo, men alt tyder på at han, kona og sønnen Barron (14) flytter til Trump-eiendommen Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. På mandag ble det observert flere flyttebiler utenfor Mar-a-Lago, og lokalmyndighetene har opplyst om at Secret Service vil stenge av veien i flere dager.

Ønsker avskjed med pomp og prakt

President Trump skal visstnok reise fra militærbasen Joint Base Andrews med presidentflyet Air Force One grytidlig om morgenen onsdag. Han skal ha uttrykt ønske om at han får en pump og prakt-avskjed med røde løpere og saluttering hvor soldater avfryer 25 skudd idet Air Force One glir ut på rullebanen.

Invitasjoner er blitt sendt ut til personer som tilhører Trump-kretsen (med mulighet for å ta med seg fem gjester per invitasjon). Men så langt skal det ha vært laber respons, ifølge CNN.

