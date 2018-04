Det hvite hus: Ingen beslutning om nye sanksjoner mot Russland

Ett døgn etter at USAs FN-ambassadør varslet kunngjøring av nye sanksjoner mot Russland, avviser nå Det hvite hus at det foreligger noen beslutning.

– Vi vurderer ytterligere sanksjoner mot Russland og en beslutning vil komme i nær framtid, sa pressetalskvinne Sarah Sanders.

– Vi vurderer, men vi har ikke noe å kunngjøre på nåværende tidspunkt, la hun til.

Både utenriksdepartementet og finansdepartementet henviser til Det hvite hus for opplysninger i saken, og overfor AFP indikerer flere nå at det er usannsynlig at en kunngjøring vil komme allerede mandag.

Det foreligger ingen åpenbar forklaring på den angivelige forsinkelsen, men beslutninger om innføring av sanksjoner pleier som regel å ta flere uker, også måneder, før de er ferdig utarbeidet.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa i et intervju med TV-stasjonen CBS søndag at finansminister Steven Mnuchin mandag skal kunngjøre nye sanksjoner som retter seg mot russiske selskaper som har forsynt det syriske regimet med utstyr og andre produkter som kan knyttes til kjemiske våpen.

(©NTB)

Mest sett siste uken