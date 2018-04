Det hvite hus: Trump kan sparke Mueller

Det hvite hus' pressesekretær Sarah Sanders sier tirsdag at president Donald Trump mener han har makt til å sparke spesialetterforsker Robert Mueller.

– Vi har fått beskjed om at presidenten definitivt har makt til å ta den beslutningen, sa Sanders under et pressemøte tirsdag.

Uttalelsen kommer dagen etter at FBI-agenter gjennomførte en razzia ved kontorene til presidentens personlige advokat, Michael Cohen, og var et svar på direkte spørsmål fra pressen om Trump kunne sparke Mueller eller ikke.

Sanders understrekte at Trump på nåværende tidspunkt ikke har planer om å ta det grepet, men sier at den amerikanske presidenten mener Muellers granskning har «gått for langt» etter mandagens razzia.

Spekulasjonene rundt hvorvidt Trump vil sparke Mueller tiltok mandag da den amerikanske presidenten kalte FBI-razziaen «en skam» og «et angrep på landet vårt» rett etter et militærmøte i Det hvite hus.

Senere fulgte han opp på Twitter.

–Advokat-klient-privilegiene er døde. EN TOTAL HEKSEJAKT!!!, skrev Trump.

I løpet av tirsdagen har flere høytstående amerikanske politikere advart Trump mot å sparke Mueller. Republikaneren Chuck Grassley, leder for Senatets justiskomité, uttalte at dette ville vært «politisk selvmord». En annen høytstående republikaner sa at han tviler sterkt på at Trump vil sparke spesialetterforskeren.

Hvorvidt Trump faktisk kan sparke Mueller er imidlertid uklart. AP skriver at i henhold til justisdepartementets reguleringer, er det i utgangspunktet kun visejustisminister Rod Rosenstein, som fører tilsyn med Russland-granskningen, som kan sparke Mueller.

(©NTB)

Mest sett siste uken