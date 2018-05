Det kan bli sorte skjermer på NRK 17. mai

Fristen er midnatt mandag.

Alle Norsk Journalistlags (NJ) medlemmer i NRK tas ut i streik 15. mai hvis ikke Riksmekleren klarer å lose floken mellom NJ og NRK/Spekter mandag.

Arbeidsutvalget i NJ vedtok streikeuttaket 9. mai, ifølge en pressemelding.

Dette krever NRK-journalistene.

Alle som var medlemmer i NJ per 30. april går dermed ut i streik fra den eventuelt iverksettes.

- Forventer at NRK opptrer seriøst

- Dette er det riktige streikeuttaket for organisasjonen denne gangen, sier NJs leder Hege Iren Frantzen, om avgjørelsen om å ta alle medlemmene ut fra første streikedag.

Nettvisen har snakket med Frantzen.

- Hvilke konsekvenser kan en eventuell streik få for NRKs direktesending nasjonaldagen?

- Det må NRK svare for, men det jeg kan si er at vi tar ut 1700 totalt. Vi forventer at NRK, som en seriøs arbeidsgiver, ikke setter inn andre til å gjøre de streikendes jobb, sier hun.

- Dermed kan det bli vanskelig å gjennomføre livesendinger som planlagt.

NJ-leder Hege Iren Frantzen sier de er godt forberedt før møtet hos Riksmekleren mandag.

Vil tette lønnsgap og øke kompetansen

Frantzen sier forhandlingsutvalget møter NRK og Spekter hos Riksmekleren med ønske om å finne en løsning, men at de er beredt til å kjempe for kravene.

– Medlemmene våre mener avstanden på 110.000 kroner mellom NRKs journalister og kollegene i de andre store mediehusene må reduseres, sa klubbleder Richard Aune i NRK etter at det ble brudd med Spekter.

– Ingen av våre medlemmer skal ha en kompetanse som går ut på dato. Vi må forsikre oss om at NRK følger oss opp, og gir den kompetansen som er nødvendig, sier han.

NJ krever dessuten lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer.

– Det fikk vi ikke i forhandlingene, og det skuffer oss, sier Aune.

Nettavisen har vært i kontakt med NRKs presseavdeling for en kommentar til saken.

