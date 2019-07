Det kan komme hetebølge med over 30 grader til uka

Stigende temperaturer kan gi hetebølge i hele Norge neste uke, men meteorologen tror ikke det at det blir noen ny norsk rekord.

De siste dagene har Troms og Finnmark vært de store værvinnerne i landet, med temperaturer langt over 20 grader. Lenger sør i landet har det søndag vært grått og regntungt flere steder.

Til NRK forteller statsmeteorolog Siri Wiberg at det kan komme en hetebølge over store deler av landet til uka.

– Hetebølge er definert som over 25 grader, fem dager på rad. Det kan hende det blir, sier Wiberg til statskanalen.

Opp mot 25 grader i Nordland

Nord i landet fortsetter det fine været en liten stund til, før det blir litt kaldere noen dager. Men senere i uka vil det fine og varme været fra Europa også komme hit.

- I Troms og Finnmark er det ventet varmt vær særlig på mandag. Det kan gå noen lokale regnbyger utover ettermiddagen, men ellers blir det fint og over 25 grader, opplyser meteorolog Roar Inge Hansen hos StormGeo til Nettavisen.

Nordland får mest sannsynlig regn med fallende temperaturer og lokal tåke mandag, ifølge meteorologen. Han forteller at det tirsdag fortsetter med litt regnbyger i Nordland og i Troms, med vind opp til kuling på kysten.

Onsdag er det spådd kjølig vær med regnbyger over det meste av Nord-Norge, men det varer ikke lenge. Hansen opplyser at på torsdag så snur været i nord, og varmen brer seg oppover.

- På torsdag vil det komme opp mot 25 grader i Nordland, og etterhvert også i Troms. Innen fredag har nok det fine været også kommet helt til Finnmark, sier meteorologen og legger til:

- Det er litt variabelt vær oppe i nord, men den varmebølgen det er snakk om kommer i løpet av torsdag og fredag.

Over 30 grader inn mot helga

Det fine helgeværet har ikke tatt turen lenger sør denne helga, men til gjengjeld kommer det en stor temperaturendring på Sør- og Østlandet til uka.

- Mandag kommer det nytt regnvær innover Vestlandet og Sørlandet, og så etterhvert til Østlandet og Trøndelag. Tirsdag skjer det imidlertid en værendring på Sør- og Østlandet, men det fortsatt er grått på Vestlandet og i Trøndelag, sier Hansen.

Meteorologen opplyser at værendringen som kommer til uka skyldes et høytrykk fra Spania og Frankrike som flytter seg nordover.

- Onsdag blir det fint vær i hele Sør-Norge og det blir betydelig varmere. Temperaturene kan bikke over 30 grader onsdag, torsdag og fredag, forteller meteorologen.

Tror ikke det blir ny norsk rekord

Været er litt mer usikkert på Vestlandet, da det kan ligge tåke og skyer langs kysten som kan drive inn.

Innen torsdag tror Hansen temperaturen kan stige over 30 grader i Trøndelag også. Østlandet er det stedet som mest sannsynlig vil få det varmeste været med over 30 grader.

- Det er vanskelig å si hvor mye over 30 grader det blir. Foreløpig tror jeg ikke at det ligger an til en ny norsk rekord, men at flere steder kommer til å gå over 30 grader ser nokså sikkert ut, sier meteorologen.