Det kommer regn - men det er usikkert hvor det kommer

Denne uken får vi noe etterlengtet regn, men Østlandet kan fortsatt bli tørt enkelte steder.

Øyafestivalen er i gang i Oslo og meteorologene melder om vekslende vær. De anbefaler uansett å ta med regnjakke.

Ifølge meteorologene blir det regn i Sør-Norge, men hvor det kommer mest nedbør er ennå usikkert.

- Det er for tidlig å si om det kommer mest vest for fjellet, eller om det kommer mest øst for fjellet, sier meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorolgoisk institutt til Nettavisen.

- Det skal trekke inn en front onsdag ettermiddag på sør på Vestlandet som brer seg utover Vestlandet og Sørlandet i løpet av formiddagen onsdag.

Lavtrykk fører til nedbør

Derfor er fare mye nedbør lokalt i indre strøk på Vestlandet, forteller meteorologen.

- Bygene brer seg videre nordover og det blir fare for lyn og torden, og kraftige byger østafjells. I løpet av torsdagen blir det opphold på Østlandet

Hun forteller videre at på fredag kommer nok et lavtrykk fra Skagerrak som kan føre til nedbør på Sørlandet, men det er usikkert hvor det kommer mest.

Fredag kommer et lavtrykk inn fra Skagerak og gir nedbør i hele #SørNorge, men det er fortsatt usikkert hvilken bane lavtrykket vil ta 🤔 I dag viser prognosene at det vil komme mest nedbør på Vestlandet; i går var nedbøren mer jevnt fordelt over hele landsdelen. Vi følger med! pic.twitter.com/zwFxOVsqBT — Meteorologene (@Meteorologene) 7. august 2018

Østlandet får regn på onsdag

Dette bekrefter statsmeteorolog Hanne Beate Skattør overfor Nettavisen på søndag, og forteller at vi kan vente en del bygervær over hele landet.

- Østlandet kommer til å være tørrest, men det kan komme litt regn sør fra på onsdag, men vi er usikre på mengdene.

På Twitter skriver meteorologene at det blir guffent i fjellet i Sør-Norge i morgen. På ettermiddagen er det ventet periodevis stiv kuling utsatte steder. Det blir dessuten regnbyger, og noen steder kan det dukke opp tordenvær, skriver de.

Det blir guffent i fjellet i #SørNorge i morgen ⛰️ På ettermiddagen er det ventet periodevis stiv kuling utsatte steder. Det blir dessuten regnbyger, og noen steder kan det dukke opp tordenvær! pic.twitter.com/sWWCDf3BM5 — Meteorologene (@Meteorologene) 7. august 2018









Fortsatt skogbrannfare

Selv med en del nedbør blir vi ikke kvitt skogbannfaren helt ennå. Det kommer an på hvor regnet eventuelt kommer.

- Det er ventet kraftige byger, men hvis det kommer på Vestlandet, sa hjelper det ikke stor på skogbrannfaren på øst for fjellet. Men kommer det på øst-siden kan det bidra til å redusere skogbrannfaren. Det kommer an på hvor lavtrykket kommer, sier Nordhagen.

Nord-Norge får stor sett fint vær onsdag. Lavtrykket som trekker innover fra sørvest og inn mot Nordland kan gi byger onsdag kveld og i løpet av torsdagen.

- Men lavtrykket vil også ta med seg en del varm luft, så Troms og Finnmark vil få høyere temperaturer, men det blir kjøligere når lavtrykket har passert, sier meteorologen.

- Kort oppsummert er det to lavtrykk som styrer været de neste dagene. Det første lavtrykket kommer inn mot Sør- og Vestlandet og det blir utrygt for torden og bygervær. Neste lavtrykk kommer inn fra Skagerrak mot Nordland fredag kveld. Det blir også opphold mellom lavtrykkene, sier legger hun til.

Onsdag blir det også en del vind i fjellene. Det er fare for stiv kuling og regn og tordenbyger.





Mest sett siste uken