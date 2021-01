– Det siste folk trenger nå er ekstrem moralisme og pekefinger

Forfatter og avholdsmann Asle Toje mener de kraftige reaksjonene på åpningen av polet viser «det autoritære i oss» og en form for moralisme.

– Det er en tid og et sted for alt. Dette er ikke tiden for å belære folk om at de burde drikke vann og trene til Birken, sier forfatter Asle Toje.

Først stengte regjeringen Vinmonopolet i ti kommuner. Deretter valfartet folk over til nabokommunene for å kjøpe vin og sprit. Det førte til at regjeringen til slutt snudde, og åpnet Vinmonopolet. Etter det har reaksjonene haglet i sosiale medier. «Dette er en skam for Norge», «skremmende at folk ikke klarer seg en uke uten alkohol» og «det er flaut å være norsk», er blant kommentarene som går igjen på Facebook og Twitter.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Barn og unge ofres lett så lenge vi lar alkoholen flomme til de middelaldrende.

– Gikk i halespinn

Helsedirektør Bjørn Guldvog gjorde det klart at beslutningen handlet om to forhold. Det ene var at å stenge i noen kommuner, men ikke andre, skapte en mobilitet av folk – nettopp det regjeringen ønsket å forhindre.

Det andre er at det ville gi kunne gi abstinenser og uhensiktsmessig adferd for mange alkoholikere.

Les mer: Ordfører raser mot elbil-tvang: – Skaper en usikkerhet vi ikke har råd til

Forfatter og avholdsmann Asle Toje er en av få som offentlig har tatt til orde for å åpne polet allerede i helgen. Støtteerklæringene kom, men det var også mange sinte kommentarer.

– Enkelte kverulanter gikk i halespinn. De håper jeg ser seg selv i speilet og tenker på: Hvorfor har du et så enormt behov for å klikke over dette innlegget?

Han mener de fleste er blitt mer på tå hev etter vi går inn i år to av nedstengning. På den ene siden er det flere som er lei, og rett og slett ikke orker mer. På den andre siden mener han å se en mer autoritær tendens hos folk.

– Det er en sterk kultur i Norge for at det korrekte svaret når noen spør, er at det går bra. Det er mye skam rundt det. Men det er jo helt åpenbart at et år med nedstengning får kraftige utsalg på den mentale folkehelsen, sier Toje.

– Kan få stygge konsekvenser

Les mer: - Mitt verste mareritt er at Vedum blir statsminister

– Er virkelig polet i kategorien «nødvendig»?

– Alkoholikere må ha alkohol. Det er ikke noe jeg finner på. Det er hvordan alkoholisme fungerer. De som ikke får kjøpt alkohol på polet vil ty til andre, mer kreative løsninger, som kan få stygge konsekvenser, sier Toje.

Det finnes flere typer alkoholikere. Noen av dem er tungt alkoholiserte. Andre er fungerende. Ifølge Folkehelseinstituttet er det omtrent 10 prosent av voksne nordmenn som er storforbrukere av alkohol. De forbruker omtrent halvparten av all alkoholen i Norge.

Omtrent 70.000 nordmenn drikker alkohol tilsvarende en kvart liter brennevin hver eneste dag.

Les også: Korona gir enorm pågang til psykisk helsetilbud: Måtte stenge i fire måneder

Toje etterlyser at politikerne bør være litt «greie» med folk. Og mener det er et kraftig stemningsskifte etter nyttåret.

– Nå er vi på vei inn i år to av nedstengningen. Da er det tvingende nødvendig å ha et mer nyansert syn på dette. Det er lov å bruke hodet. Jeg har ingen egeninteresse i denne saken, men det irriterer meg når jeg ser den ekstreme moralismen med utsagn som «kan du ikke bare drikke vann».

Han mener mye av håndteringen av koronaviruset er myntet på godt betalte folk med store hus.

– Hvis ansiktet til koronahåndteringen er en solbrun byråkrat som drar fra den store hytten sin med en bankkonto som renner over, så glemmer man fort at det er mange som sliter økonomisk. Mange bor trangt. Utrolig mange i privat sektor har mistet store deler av inntekten sin. Spesielt selvstendig næringsdrivende og frilansere. Da passer det dårlig å komme slepende med hånlig moralisme, sier han.

Les mer: Restauranten fikk topp-anmeldelse - så kom den tøffe beskjeden

Det viktigste argumentet hans handler imidlertid om den psykiske helsen til mange i samfunnet.

– Det er mange grunner til å ikke se til Sverige. Men der har de i det minste vurdert den mentale kostnaden underveis. For eksempel reduserte de karantenetiden, fordi smittsomheten går drastisk ned, samtidig som den psykiske kostnaden av å være innestengt øker kraftig. Jeg tror det er en klok måte å tenke på, sier han.

– Det siste folk trenger er pekefinger

– Men er det ikke trist at første gang det blir ordentlige bruduljer om koronahåndteringen er når det er snakk om alkohol?

– Jeg synes det er bra at det ikke har vært bruduljer tidligere. Vi har tillit til regjeringen, og de fleste tenker nok de har håndtert det på en god måte. Men så er det sånn at de er ikke våre foresatte. Vi er ikke umyndiggjort. Vi lever tross alt i et demokrati. Det betyr også at politiske ledere skal lytte, og det er hyggelig at de gjorde det i denne saken.

Les mer: Direktoratet ville la Oslo-folk dra på hytta – regjeringen sier nei

– Helseministeren har påpekt at lettelser på noe kan føre til at andre ting ikke kan åpnes. Setter vi ikke alkoholen foran barna?

– Alt dette er en avveining. Nå åpner skolene for ungene. Men vi kan spørre oss selv om hvorfor vi ikke kan stenge dagligvarebutikkene, og heller ordne hjemlevering og andre løsninger. Det siste folk trenger er ekstrem moralisme og en pekefinger, sier han.

Toje understreker at han forstår de negative konsekvensene ved alkoholforbruk, men mener dette ikke er tiden for å belære folk og få bukt med alkoholisme.

I løpet av de siste dagene mener han å se en autoritær tendens hos mange, som han mener er bekymringsfullt.

Les mer: Undrende Geir Lippestad: - Alt stenger ned, men så åpner polet?

– Da regjeringen kom med enda mer drakoniske tiltak, ser man journalister bli blank i øynene når de spør om portforbud skal innføres. Det virker som om det kunne vært den beste julegaven de kunne fått. Det er ikke noe mål å være autoritær. Staten må bruke makt med omhu. Jeg synes folk bør være mer empatisk med andre, og forsøke å sette seg i andres sted, fremfor å dra frem pekefingeren hver eneste gang.

– Folk trenger en klem. De trenger forståelse. Men vi får ikke noe klem, derfor går vi på polet.

Reagerer på åpning

«Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik, er en av dem som reagerer kraftig på at regjeringen har gjenåpnet Vinmonopolet.

– Se der ja! Vinmonopolet ble prioritert åpnet. Fordi voksne gjør som de vil, og reiser til andre kommuner og kjøper alkohol. Barn og unge kan ikke gjøre som de vil, og må sitte på rommene sine, skriver hun i et innlegg på Facebook.

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen er også blant dem som reagerer på prioriteringen å åpne Vinmonopolet.

– Tror du ikke alkohol kan være noe positivt for folk som sliter med stress, uro og mer til når vi nå går inn i andre året med nedstengning?

– Alkoholbruk er negativt for helsen vår og en av de viktigste risikofaktorene for ikke-smittsom sykdom. Å bruke alkohol for å håndtere stress eller andre psykiske utfordringer er ikke noe som anbefales. De viktigste rådene er derimot å huske å ta pauser, komme seg ut i dagslys og gå en tur eller trene. Det er bra både for den fysiske og psykiske helsen vår, sier Gerhardsen til Nettavisen.

Les mer: Bildene fra Vinmonopolet fikk Amalie Snøløs til å reagere: – Kritikkverdig og uansvarlig

– Helsemyndighetene mener stenging av tilgang på alkohol kan føre til mye abstinenser og «uhensiktsmessig adferd» blant en del alkoholikere. Bør ikke det tas med i vurderingen?

– Helsemyndighetene valgte å stenge Vinmonopolet som en del av strategien for å begrense møteplasser der folk kan smitte hverandre. Når det ble opphevet var det etter å ha sett hvor mange som likevel valgte å reise til et Vinmonopol utenfor den stengte sonen, og som dermed bidro til økt smittefare, sier hun.

Reklame Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus