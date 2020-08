Det skal bli interessant å se hvor mange lockdowns vi trenger før det virkelig glir inn

- Dette handler om oss alle, også meg. For jeg skal si deg at passet har brent i lomma. At jeg har kjent på at norsk sommer er skikkelig kjipt til tider når juli, som den i grunnen alltid gjør, svikter værmessig, skriver Caroline Bjerkland. Foto: (Romerikes Blad)

You had one job.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Av Caroline Bjerkland, journalist i Romerikes Blad Dette er en kommentar som først ble publisert i MittJessheim. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk. Nå skjer det som ble varslet hvis vi ikke fulgte de forholdsvis enkle reglene som ble gitt; smittetilfellene øker. Da sommeren kom, var det som vi glemte hele koronasituasjonen. Med lys, duggfrisk pilsner i hånda og flintsteik på grillen føltes det nesten som om de tre, fire siste månedene hadde vært en rar drøm. Et fjern minne om isolasjon, samhold og dugnad. Nettavisens Nyhetsstudio: Hold deg oppdatert på de siste korona-nyhetene her! For du kødder ikke med sommerferien til oss nordmenn. De få ukene vi ser fram til absolutt hele året. Hvor vi også kan leve som sydeuropeere og løsne litt på snippen. Perioden hvor vi vanligvis reiser til Kreta, Ibiza og det som lenger sør er. Så måtte vi bli hjemme i år, da. Men feriementaliteten beholdt vi til de grader. «Det er nok litt for lave skuldre nå», sa Erna til folket i går (6. august, red.anm.). Regjeringen varsler innstramminger etter flere ulike smitteutbrudd, både på turistskip og privatfester. Hva trodde vi, liksom. Les også: Espen Nakstad slår alarm: - Kan bli veldig skummelt For oss som har småttiser, har El Papis «Sykepleierinnen» gått på repeat siden i våres. Han synger; «hvis du blir hjemme fredag, lørdag kveld. Så får vi kanskje sommer'n likevel». Vel, vi klarte ikke helt det, da. Vi hørte ikke helt på mora vår, i dette tilfellet myndighetene, som sa vi skulle ta det litt «easy» sommeren 2020, slik at vi slapp en ny lockdown utpå høsten. Mødre har aldri rett, tenkte vi. Eller var det alltid? Jeg har stor forståelse og respekt for alle dem som forserte landegrensene for å besøke sårt savnede slektninger eller dro på viktige jobbreiser eller av andre naturlige årsaker ikke kunne holde seg i landet. Les også: Skarp advarsel: Ny smittekrise kan bli verre enn sist Men virkelig; måtte man reise med Hurtigruta akkurat i år, da? Måtte man ta den turen med Kielferga midt i en pandemi? Så vidt jeg vet er det få som blir tvunget på tysklandsbåten. Og jeg har faktisk ikke hørt om en eneste familiegjenforening som har foregått på Hurtigruta. Men dette handler ikke om reiseskam. Dette handler om oss alle, også meg. For jeg skal si deg at passet har brent i lomma. At jeg har kjent på at norsk sommer er skikkelig kjipt til tider når juli, som den i grunnen alltid gjør, svikter værmessig. Jeg har stått i kø på Hunderfossen sjøl. Reist fra hytte til hytte til stadig nye folk. Meska meg - både på restaurant og pub. Det gikk jo bra, men det kunne like godt ikke gjort det. Les mer: Johansen med klar advarsel: - Den ølen du drikker, kan bli svært dyr Så blir det interessant å se hvor mange lockdowns vi trenger før det virkelig glir inn. At verden fortsatt er på vent. At vi må legge bort eventyrerlivet vårt en stakket stund - sett i den store sammenheng. For barn virker ikke dette til å være «rocket science». Når noen spør fireåringen min om å få en klem, svarer han som den naturligste ting i verden; nei, det er korona. Og det er jo ikke så mye mer komplisert enn det. For aksepter det eller ikke; men det er fortsatt korona.