Det skal bli lettere å få jobb i staten med hull i CV-en

Regjeringen foreslår å endre reglene slik at søkere til statlige jobber som har hull i CV-en, skal behandles på samme måte som søkere med funksjonsnedsettelse.

Ingen av departementene nådde i 2018 målet for inkluderingsdugnaden, regjeringens store prosjekt som skulle få flere av dem som hadde falt utenfor, tilbake i arbeidslivet, viser en oversikt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Inkluderingsdugnad var resultat av regjeringsforhandlingen på Jeløya i 2018. Målet var at minst 5 prosent nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

– Alle departementene blir nå bedt om å intensivere arbeidet med inkluderingsdugnaden i sine sektorer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Hun erkjenner at det må gjøres lettere for arbeidsgiveren å inkludere.

For eksempel skal man ansattes om man er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Departementet legger imidlertid opp til at det blir ganske strenge rammer for at man skal kvalifisere formelt til å ha et «hull i CV-en». Det dreier seg for eksempel om fengselsopphold eller psykisk sykdom. Et friår for å reise eller forlenget ulønnet foreldrepermisjon teller ikke med.

Inkluderingsdugnad var et resultat av regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre i januar 2018. Den skulle gjelde både privat og offentlig sektor, men regjeringen ville at statlige virksomheter skulle gå foran med å inkludere arbeidstakere som ofte faller utenfor arbeidslivet.

