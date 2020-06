Det skjeve forholdet mellom USAs svarte og hvite befolkning er rasismens barn

Det er farlig å være urfolk, afroamerikaner og andre typer minoriteter i USA. Man blir mistenkeliggjort når man holder på med helt «vanlige» aktiviteter, som jogging, fugletitting, grilling, shopping eller lek. Listen er lang, skriver amerikanske Michelle A. Tidsel i sitt tilsvar til George Gooding.

Av Michelle A. Tisdel, sosialantropolog fra Houston i Texas, bosatt i Norge. Jobber som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.

George Gooding stiller et viktig spørsmål i kronikken i Nettavisen 11.6.2020: «Politiet forvolder en manns død, uten grunn. Hvis offeret er lys i huden, avsluttes saken der. Hvis offeret har mørk hud, kaller vi det automatisk rasisme. Hvorfor det?»

Som sosialantropolog og afroamerikansk texaner vil jeg bistå med noen perspektiver i letingen etter svar på hans spørsmål.

Dette er saken: Du har kanskje ikke hørt om Tony Timpa. Han var velstående og hvit

Beskytte og tjene

«Beskytte og tjene» er slagordet jeg husker fra min barndom i USA. Det var overalt, og særlig i politidramaene jeg så på med mine besteforeldre. Samtidig forstod jeg at politiet skapte uro, ubehag og frykt hos alle de jeg kjente. Ingen ville snuble borti politiet - hverken på natten eller på dagtid.

I Texas, hvor jeg er født og vokst opp, er politiet kjent for å være «equal opportunity offenders». Gjør du noe galt, blir du tatt. Og blir du tatt, er det bare å håpe at du blir tatt av en av de «gode» eller snille politifolkene - og ikke en av de «dårlige», skumle eller «såkalte råtne eplene».

Tillit og ansvarlighet: Folket mot politiet?

Man har sikkert ikke hørt om Tony Timpa fordi politiet i USA har sterke fagforeninger som beskytter sine tjenestefolk.

Som Gooding påpeker, skjuler ofte politiets forklaringsmodeller fakta og beskytter tjenestefolket for å rettferdiggjøre den enkeltes handlinger.

«Bodycams», kameraer i politibiler og videopptak av vitner i møtet mellom politiet og folket har blitt avgjørende i mange saker. Ofte er politiets forklaring ikke i tråd med vitneforklaringer eller videoene.

En politimann skjøt Walter Scott (50) i ryggen 9. april i 2015 når Scott løp fra politimannen i North Charleston, North Carolina. En video tatt opp av et vitne er grunnen til at politimannen ble dømt til 20 års fengsel i 2017.

Farlig å være en minoritet

En politimann i Colorado Springs skjøt og drepte De’Von Bailey (19) 3. august i 2019, som også løp fra en politimann under en arrestasjon. Politimannen påstod at Bailey hadde våpen, men politiets eget videoopptak som ble offentligjort to uker senere bekreftet det motsatte.

Det er farlig å være urfolk, afroamerikaner og andre typer minoriteter i USA. Man blir mistenkeliggjort når man holder på med helt «vanlige» aktiviteter, som jogging, fugletitting, grilling, shopping eller lek. Listen er lang.

Så å tro at fordommer og rasisme ikke påvirker politifolk er å være naiv eller leke naiv. Det finnes historiske forutsetninger for fordommer og rasisme i USA, og alle land har sine versjoner av slike historiske forutsetninger som påvirker samspillet/forholdet mellom majoritets- og minoritetsbefolkninger.

Skjebne, historie og strukturell ulikhet

«Tony Timpas behandling av politiet i Dallas beviser at det ikke nødvendigvis er sant, at «beviset» på at Floyd ble utsatt for rasisme, ikke er gyldig.»

Alle afroamerikanere jeg kjenner er redd for politiet. Jeg vil si at nesten alle mine venner og bekjente med melaninrik hud er redd for politiet.

Det var først i 1965 at grunnloven sikret afroamerikanerne reell stemmerett med Voting Rights Act, som forbød rasediskrimineringen - som igjen truet stemmeretten.

Det er bare 55 år siden de folkevalgte sluttet seg til at vår stemmerett var viktig å beskytte.

Fra 1619, da afroamerikanerne kom til Englands amerikanske kolonier, til oppheving av slaveriet i 1865, var det lovlig for hvite mennesker å eie afroamerikanere.

Michelle A. Tisdel. Foto: (Privat)

Politivold, rasisme og strukturell ulikhet

«Du er ikke trygg fra politiets voldsmisbruk selv om du er velstående.»

Jeg er enig med kronikkforfatteren i at ressurssvake, sårbare, narkotikaavhengige, personer med psykiske lidelser også utsettes for voldmisbruk av politiet.

I saken om politivold og rasisme - hva som motiverer eller trigger politivold og misbruk i enkelte tilfeller - er det ikke lurt å generalisere eller ta alle under ett.

Derfor jublet mange da guvernør Walz 2. juni annonserte at Minnesota skal lansere en gransking av politivesenet i Minneapolis. Det er viktig å undersøke i hvilken grad politiets praksis har vært diskriminerende mot afroamerikaneres borgerrettigheter.

Guvernøren tar tak

For første gang skal delstaten angripe politivold som et systemisk og strukturelt problem. Det er på tide. Guvernøren viser forståelse for at afroamerikanere og andre forkjempere for borgerrettigheter er lei av tomme ord.

Statistikk fra Minneapolis illustrerer at politivesenet har brukt vold flere ganger i møte med afroamerikanere enn med hvite. Man kan velge sin forklaringsmodell ut fra ulike innfallsvinkler og forhold.

Afroamerikanere utgjør 20 prosent av befolkningen i Minneapolis, men nesten 60 prosent av tilfellene der politiet sparket, tok halsgrep, dyttet og brukte pepperspray/elektrovåpen, involverte afroamerikanere, ifølge byens egen statistikk.

Også i London går folk i gatene for å si nei til rasisme og forskjellsbehandling. Foto: Alberto Pezzali (AP/NTB scanpix)

Svart vs hvit

Siden 2015 har politiet utøvet maktbruk cirka 11.500 ganger. I mer enn 6600 av tilfellene var mottakeren afroamerikansk. I samme periode har politiet brukt makt 2750 ganger der mottakeren vært hvit. Hvite i byen utgjør 60 prosent av befolkingen.

Det skjeve forholdet mellom USAs svarte og hvite befolkning er rasismens barn, og reflekteres i inntektsnivåer, samt mulighetene for like vilkår for utdannelse og bruk av helsetjenester. Samspillet mellom rase og klasse, og mellom rasisme og strukturell ulikhet, gjennomsyrer samfunnet og selv-reproduseres.

Dette heter sosial ulikhet, og er beslektet med systemisk rasisme.

Rasisme og definisjonsmakt

Politifolk er Homo sapiens, helt vanlige mennesker som kan påvirkes av sine fordommer og av rasisme som folk flest.

Definisjonsmakten av begrepet rasisme tilhører de som er utsatt for slik diskriminering og forskjellsbehandling. Den tilhører ikke samfunnet, og i hvert fall ikke de som diskriminerer og som handler ut fra fordommer om «rase» eller utøver sitt hvite privilegium (white privilege) - slik at det går utover vi melaninrike.

«Becky», «Karen» og «Officer Bob» har blitt vår tids arketyper for hvite borgere som mistenkeliggjør og forskjellsbehandler sine afroamerikanske medborgere. De assosieres med en type symbolsk og reell volds- og maktmisbruk som er like amerikansk som eplepai.

Jeg er stolt av å være etterkommer av afroamerikanske slaver, urfolk og haitianske innvandrere. Rasisme handler mer om hvithet og fordelene statusen medfører.

Ja, men … nei

Gooding påpeker at politiet i USA ikke er som politiet i Norge.

Ifølge ham har politifolket i USA lavere utdanning og er fattige eller fra lavere middelklasse. Han foreslår at politiet latterliggjorde Timpa fordi han var velstående.

At Tony Timpa også døde som resultat av politiets maktmisbruk er ikke et bevis på at George Floyds dødsfall ikke skyldes rasisme og strukturell ulikhet. Politiet har alltid hatt en viktig rolle i undertrykkingen av afroamerikanere og minoriteter gjennom landets historie. Dette er temaet i Ava DuVernays dokumentarfilm «13th» (2016), der hun forklarer forbindelsene mellom slaveriet, systemisk rasisme og rettssystemet i USA.

Gooding virker å ha misforstått kjernen i saken som har utviklet seg rundt dødsfallet til George Floyd (46); dødsfall og politiets voldmisbruk. Afroamerikanere er overrepresentert i USAs fengsler i forhold til andelen de utgjør av USAs befolkning.

Afroamerikanere får strengere straff enn hvite som har utført den samme kriminelle handlingen.

Farlig kombinasjon

Afroamerikaneres historie som nasjonalminoritet i USA henger sammen med at vi er overrepresentert i statistikker som måler sosial ulikhet i samfunnet. USAs grunnlov, rettssystem og økonomi var skapt og utviklet for den hvite befolkningen - og til deres fordel. Dette har Noam Chomsky diskutert i dokumentarfilmen «Requiem for the American Dream» (2015).

Sterkere politi, utstyrt som militæret, og med en fagbevegelse som er ute av takt med samfunnet, er en farlig kombinasjon i et land med en forfalsket historie, en unyansert historieforståelse og feil selvbilde.

Dessverre er mine landsfolk altfor lite interessert i USAs historie, grunnlov og demokrati. Landets ledere, myndigheter, utdanningssystem og borgere - landet - har en stor oppgave foran seg.

Det er viktig at flere engasjerer seg politisk, skaffer seg mer faktabasert kunnskap fra pålitelige kilder - og stemmer for - og ikke imot sine egne interesser i 2020.