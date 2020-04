Det svenske Läkemedelsverket tillater bruk av dyremedisin på mennesker

Bruken av narkosemiddelet propofol har økt kraftig som følge av at flere har blitt lagt i respirator på grunn av koronaviruset.

Sverige har blitt rammet hardere av koronaviruset enn Norge så langt, og nesten 800 personer er døde av viruset. Fra onsdag til torsdag døde 106 mennesker. 719 får behandling på intensivavdelinger og over 9000 har testet positivt for viruset.

Landet har mottatt kritikk for håndteringen av viruset, noe som fikk statsepidemiolog Anders Tegnell til å slå tilbake mot blant annet Norges assisterende helsedirektør, Espen Nakstad.

- Min oppfatning er, mer og mer, at fokuset er på hvor «merkelige» vi er i Sverige, det holder ikke, uttalte Tegnell til Dagens Nyheter.

Tillater bruk av dyremedisin

Det høye tallet av mennesker som trenger intensivbehandling får konsekvenser for legemiddeltilførselen, og nå har det svenske Läkemedelsverket tatt et uvanlig grep for å kunne sikre at de som trenger medisin får det.

Det kan nemlig bli helt tomt for narkosemiddelet propofol i Stockholm etter påskehelgen, det skriver Sveriges Radio. Legemiddelet er nå rasjonert ut i byen, men dersom det blir helt tomt kan helsevesenet i stedet bli tvunget til å bruke et legemiddel for dyr.

- Vi vet at vi generelt har en mangel på det legemiddelet, og det er grunnen til at vi rasjonerer det ut, og sørger for at det bare brukes når vi må. I andre tilfeller anvender vi alternative legemidler, sier helsedirektør i Stockholm, Björn Eriksson til kanalen.

Läkemedelsverket tillater nå derfor at et veterinærlegemiddel med samme innhold som propofol kan brukes på mennesker.

- Det er en ekstrem situasjon, ved at intensivavdelinger overalt har et økt behov for legemiddelet samtidig. Da må vi være ekstra varsomme og ta noen tiltak som ikke er vanlig, sier direktør ved Läkemedelsverket, Maja Marklund til SR.

Ishall gjøres om til likhus

Episenteret for koronaviruset i Sverige ligger i Stockholm. I tillegg til å tillate bruk av dyremedisin vurderer nå kommunen sammen med Stockholms regionale sykehus og kirkegårdsadministrasjonen å bruke ishaller som nød-likhus.

Mälarhöjdens ishall i Stockholm stenger virksomheten og gjøres i stedet om til et likhus for regionen, det melder Expressen.

- Når det gjelder ishaller så er det et alternativ vi vurderer. Med tanke på den situasjonen vi er inne i nå så må vi forberede oss på å kunne håndtere avdøde på en verdig måte, sier Joakim Jarnryd ved Stockholms regionale sykehusledelse til Expressen.

- Slik det ser ut for øyeblikket har vi 335 ledige plasser for å håndtere avdøde på ordinert vis. Vi har også et rom hvor vi har plass til mellom 500 og 700 avdøde. Men som en siste utvei vurderer vi å bruke ishaller, sier Jarnyrd til avisa.

70 mennesker smittet av koronaviruset på samme fest

Tre dager før risikonivået ble hevet til det høyeste i Sverige ble det arrangert en bursdagsfest med rundt 100 deltakere i Stockholm, det skriver Aftonbladet og Dagens Nyheter

Rundt 70 av de 100 deltakerne på festen skal ha blitt smittet av koronaviruset. Verten var en av de to som senere måtte bli lagt i respirator, og ytterligere seks festdeltakere måtte få pustehjelp av helsevesenet.

- Det kjennes som om vi har vært på ground zero for koronavirusets inntreden i Stockholm, sier bursdagsbarnet til Dagens Nyheter.