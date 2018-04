Det tar mye lenger tid å selge bolig nå enn før

- Folk lar ikke budene bli styrt av følelser, sier eiendomstopp.

Etter et markant fall i boligprisene i fjor, er mange i ferd med å friskmelde boligmarkedet.

Men i løpet av det siste halve året har det utviklet seg en helt ny trend: Det tar mye lenger tid å selge en bolig enn tidligere.

Det er nå ikke uvanlig å se visningslapper henge på blokker i ukesvis.

Tar mye lenger tid enn før

I mars tok det i gjennomsnitt 49 dager å få solgt en bolig i Norge. Dette er hele 11 dager lenger enn Eiendom Norge noen gang tidligere har registrert i sin boligprisstatistikk.

Trendskiftet skjedde tidlig på høsten 2017, og har fortsatt utover i 2018.

- Markedet fungerer mye bedre nå, sammenliknet med siste halvår 2017, men selv om visninger er bedre besøkt er det likevel ikke samme tråkket i budrundene. Dette vises i omløpstiden, sier administrerende direktør Hedda Karoline Ulvness i Eie Eiendomsmegling til Nettavisen.

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie.

Beholder roen i budrunder

- Markedet er selektivt og prissensitivt. Jeg opplever at markedet er positivt, men at det er et større avvik mellom antall folk på visning og innlagte bud, sier Ulvness.

En gjennomsnitts bolig blir for tiden solgt for rundt 140.000 kroner over prisantydning, mens det i de mest bonanzalignende periodene gjerne var 5-600.000 kroner.

- Vi setter rett pris, og det kommer folk på visning - men folk gjør i større grad en refleksjon før de legger inn bud: De er ikke like mye styrt av følelser, sier boligtoppen.

Stor trygghet, selv om salgene tar tid

Ifølge Ulveness har ikke den lange liggetiden gjort at folk venter med å kjøpe ny bolig, før et salg av eksisterende bolig er gjennomført.

- I fjor høst så vi en tendens til at folk ventet med å kjøpe, men nå er vi tilbake til normalen med at man kjøper først. Det handler om opplevd trygghet nå som vi har en boligprisvekst, sier hun.

- Oppnår ikke prisen de ønsker

Ifølge administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge er det i Oslo lettere å selge enn før nyttår.

- Det vil likevel være mange boligselgere som ikke oppnår prisen de ønsker, og da har boligen sin for salg i en lengre periode. Det kan være mange årsaker til dette, men ofte har det med at prisforventningen er høyere enn hva markedet er villig til å gi, sier Dreyer til Nettavisen.

