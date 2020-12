Da kameratgjengen var på vei hjem natt til onsdag, forsvant plutselig veien foran dem.

(Romerikes Blad): – Vi skulle kjøre hjem Felix, en fjerde kompis, og kjørte rolig på grunn av forholdene. Vi ser bare veien bøye seg foran oss. Den knekker opp. Først så skjønner vi ikke helt hva det er, men så ser vi at det er et hull i bakken, forteller Edvard Fiskum (19) til Dagbladet som først omtalte saken.

I flere medier det siste døgnet har bildene av den enslige bilen med nødblinkene på sirkulert. Den ble etterlatt av bileier og sjåfør Even Nygaard Østreng (19) og kameratene da leirskredet gikk like før klokka 04.00 natt til onsdag i Ask i Gjerdrum.

– Plutselig knakk bare veien foran oss. Da stanset vi og kom oss ut av bilen, men allerede da var veien helt borte og det var et fossefall av stein og jord som raste forbi. Da løp vi alt vi kunne opp mot fylkesveien, forteller han til RB.

– Brutalt

Bileieren forteller at det eneste han rakk å gjøre før de løp av gårde, var å sette på brekket.

– Siden har den stått der på tomgang med blinklysene på. Jeg brydde meg ikke så veldig mye om å få stanset motoren på det tidspunktet, sier Østreng.

Da de kom opp til rundkjøringen ved fylkesveien, kom det kort tid senere en familie på fire løpende.

– De lå og sov da skredet gikk, så det var ganske sjokkerte over hva som hadde skjedd. De løp ut i bare undertøyet, så vi forsøkte å hjelpe dem så godt det lot seg gjøre. Blant annet ga en av kameratene mine dem noen sko og en jakke, men da ser vi at det kommer enda flere personer som hadde evakuert seg selv.

– Det var ganske brutalt.

Uskadd

15 personer er onsdag kveld fortsatt ikke gjort rede for etter leirskredet i Ask. Verken Østreng eller noen av kompisene ble skadet.

– Med oss går det bra. Vi var heldige der, fryktelig heldige, men Gjerdrum er et lite sted. Vi kjenner jo til personer som har mistet husene sine.

Han legger ikke skjul på at hendelsen har satt en støkk i ham.

– Det var helt grusomt å se på både skredet i seg selv, men også da folk evakuerte seg selv. Det var som et katastrofeområde.

Den neste tiden ble guttegjengen stående og dirigere trafikk som var på vei ned mot rasområdet. Flere ble sendt i retning mot Skedsmokorset.

– Men det vi ikke ante var jo at skredet også hadde stengt fylkesveien. Vi hadde også ringt politiet som vi så komme fra Lillestrøm, men de måtte også snu siden de ikke kom gjennom.

Går fortsatt

Onsdag ettermiddag har Østreng vært nede i området for å se til bilen.

– Det spesielle er at den fortsatt går og nødblinken står på. Jeg hadde håpet å få den igjen, men det er ikke det viktigste akkurat nå, sier han.

– Hvordan er det å ha vært med på en slik katastrofe?

– Det er klart at vi var fulle av adrenalin og ustø på beina i en lang periode etterpå. Vi holdt oss i området fram til sju-åttetiden, men da hadde jeg fått nok.

– Hva tenker du når du ser bildene fra skredområdet?

– Nå bor jeg på andre siden av åsen, så jeg har jo utsikt ned mot Nylendlia. Det er et ganske grotesk syn, må jeg si.

