Dette betyr de nye reiserådene for din reiseforsikring

Forsikringsselskapene sier de tilpasser dekningen etter myndighetenes nye Europa-kart.

OSLO (Nettavisen): Norske reisende skal følge seg trygge på tur med en solid reiseforsikring i ryggen, så sant de følger myndighetenes råd og anbefalinger.

Det er budskapet fra If og Europeiske Reiseforsikring etter at regjeringen fredag presenterte nye reiseråd som gjelder fra og med 15. juli.

De nye retningslinjene åpner opp for ferie- og fritidsreiser til alle land i EØS/Schengen-området, med unntak av Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania.

Grønt lys for noen svenske regioner

I tillegg får de svenske regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne grønt lys.

- Vi i If og Europeiske Reiseforsikring har gjennom hele pandemien sagt at vi støtter oss til myndighetenes råd og anbefalinger, og justert forsikringsdekningen deretter, sier Andreas Bibow Handeland ifølge en pressemelding.

- Tilpasser dekningen

- Dette skal vi selvsagt fortsette med. Derfor tilpasser vi dekningen etter FHI sitt nye kart, som til enhver tid legger premissene for hvor UD fraråder norske borgere å reise til eller oppholde seg, sier han videre.

Noen forsikringsselskaper sier reiseforsikringen også gjelder for røde land, men dette er en løsning If og Europeiske ikke går inn for:

- Vi vil ikke gi våre kunder en falsk trygghet, sier Handeland til Nettavisen.

Han sier det har vært stor pågang fra kunder med spørsmål om hvilke regler som nå gjelder.

Forsikringsselskapene håper nordmenn på reise vil være nøye når det gjelder å overholde både norske og lokale smittevernregler.

Når det gjelder Sverige, og hvordan praksisen blir der nå som noen regioner åpnes, er det viktig at man følger regjeringens oppfordringer.

- Vi dekker transportetapper gjennom røde områder, men det forutsetter at man ikke foretar annet enn strengt nødvendige stopp, som dopauser, samt at man ikke legger inn overnattinger. Dette er viktig for å unngå ta med seg eventuell smitte fra områder som ikke er friskmeldt av UD, og en forutsetning for at reiseforsikringen skal gjelde, sier Handeland.

Justeringer kan gi utfordringer

Myndighetene skal etter planen gjøre vurderinger på de ulike landene hver 14. dag. Det vil i praksis si at et land kan få grønt lys, for så å få rødt lys to uker etterpå - eller omvendt.

Planlegger du en reise eller er du på reise, må du følge med situasjonen for ditt reisemål. Du kan risikere å befinne deg i et land med grønt lys som fra den ene dagen til den andre havner på lista over røde land.

- Kunder av If og Europeiske skal føle seg trygge på reise dersom landet eller regionen har grønt lys på seg ved avreise. Der vil reiseforsikringen gjelde som normalt. Derfor dekker vi merkostnader til evakuering hjem til Norge dersom myndighetene skulle beordre dette hvis situasjonen endrer seg. Vi erstatter også kostnader knyttet til en eventuell karantene eller et utreiseforbud man skulle bli pålagt av lokale myndigheter, sier Handeland.

- Et annet mulig scenario er at du kjøper en reise når det er grønt lys, men innen avreise blir dette rødt. Da dekker vi selvfølgelig de avbestillingskostnadene du ikke får refundert av fly- eller reiseselskapet ditt, sier han.

Frende: Reiseforsikring gjelder også i røde land

- Reiseforsikringen i Frende er gyldig både til land som er røde og grønne. I røde land er det unntak for koronarelaterte hendelser. I grønne land gjelder reiseforsikringen i sin helhet, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende, ifølge en pressemelding.

Forsikringsselskapet anbefaler alle å følge reiserådene fra myndighetene.

- Samtidig er det ikke forbudt å reise til røde land, og vi kan ikke nekte kundene det. Hva hver enkelt vurderer som strengt nødvendige grunner til å reise, legger ikke vi oss opp i, sier hun.