Dette bildet av Michelle Obama vekker oppsikt

Den tidligere førstedamen hylles for sitt naturlige utseende.

Michelle Obama har postet et nytt bilde av seg selv på Instagram hvor hun takker sine 44,4 millioner følgere for alle bursdagshilsningene.

Den tidligere førstedamen fylte nemlig 57 år denne uken.

I svart/hvitt-bildet er Michelle Obama åpenbart usminket og har samtidig latt sine naturlige krøller falle, skriver People Magazine.

«Tusen takk for alle de fine bursdagshilsningene. Jeg vet at det siste året har vært vanskelig for oss alle på så mange nivåer. Så jeg håper at dere alle tar vare på hverandre, og at dere finner glede i de små øyeblikkene. Jeg er glad i dere alle,» skriver den populære eks-førstedamen.

Instagram-innlegget er i skrivende stund likt 3,8 millioner ganger og har over 90.000 kommentarer.

- Utstråler energien til en dronning

Den tidligere førstedamen lovprises av tilhengere som har lagt igjen kommentarer under Instagram-innlegget, skriver US Magazine.

«Dette bildet utstråler energien til en dronning,» skriver en følger.

«Okay, Michelle. Vis fram din naturlige glød. Gratulerer med dagen», skriver en annen følger.

«Elsker dette. Takk for at du er så menneskelig. Gratulerer med dagen!»

«Michelle. Takk for at du er en klippe for oss i denne vanskelige tiden.»

Ektemannen og ekspresident Barack Obama (59) la også ut en hilsen til kona på fødselsdagen.

«Gratulerer med dagen, min elskede, min partner og min beste venn. Hvert eneste øyeblikk med deg er en velsignelse. Elsker deg, Miche,» skrev ekspresidenten.

Dette er imidlertid ikke første gangen at Michelle Obama poserer med sine naturlige krøller, ifølge US Magazine.

I 2018 lot hun også krøllene sine falle da hun stilte opp på forsiden av magasinet Essence.

- Dette var definitivt et viktig øyeblikk for fru. Obama, den tidligere førstedamen og den første svarte førstedamen i USA til å posere på forsiden av en stor publikasjon med sitt naturlige hår, uttalte stylisten bak bildet, Yene Damtew, i et intervju med The Zoe Report.

Langt mer populær enn Melania

Michelle Obama er utvilsomt den mest populære førstedamen USA har bydd på de siste 20 årene.

Mens avtroppende førstedame Melania Trump raser ned i popularitet, var Michelle Obama svært populær før hun flyttet ut av Det hvite hus i 2017.

En måling utført av CNN og ORC i 2017, viser at 69 prosent var fornøyd med Michelle Obama da hun var ferdig med sine åtte år som førstedame, ifølge CNN.

Til sammenligning er det bare 42 prosent som er fornøyd med førstedame Trump, viser en fersk CNN-måling.

Det gjør Melania Trump til den minst populære utgående førstedamen de siste 20 årene.

Lara Bush hadde en popularitet på 67 prosent på tampen av presidentskapet til ektemannen George W. Bush.

Til og med Hillary Clinton, som har vært ansett som en splittende person i USA, var langt mer populær enn Melania Trump. En måling utført av CNN/USA Today/Gallup på slutten av presidentskapet til Bill Clinton i november 2000, viser at 56 prosent var fornøyd med Hillary Clinton – altså 14 prosentpoeng høyere enn Melania Trump.

