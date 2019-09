Dette bildet er historisk

Dette bildet, tatt inne i FNs generalforsamling på tirsdag, er historisk.

NEW YORK (Nettavisen): Bildet er historisk fordi det for første gang bare er kvinner på Norges plass under åpningen av hoveddebatten.

På bildet kan vi se statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og FN-ambassadør Mona Juul på første rad, mens man på raden bak kan se stortingsrepresentantene Liv Signe Navarsete (Sp) , Ingjerd Schou (H) og Linda Helleland (H).

Statsministeren, utenriksministeren, helseministeren og miljø- og klimaministeren deltar alle på FNs hovedforsamling i New York denne uken.

Kronprinsen er også med i den norske delegasjonen.

Men tirsdag er altså første gang det bare er kvinner på Norges plass under åpningen av hoveddebatten. Kronprinsen er ikke til stede i salen tirsdag, får Nettavisen opplyst.

Donald Trump skal tale for hovedforsamlingen tirsdag og det knytter seg stor spenning til hva han skal si.