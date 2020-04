Dette blir Oslos nye badeanlegg

Til høsten kan du glede deg til et nytt svømmebasseng i Oslo, men korona-viruset truer prosessen.

Ved nyttår stengte det gamle Tøyenbadet i Oslo, som nå skal jevnes med jorden for å gi plass til et flunkende nytt badeanlegg til 1,4 milliarder kroner.

Etter planen skal det nye anlegget stå klart i 2023, og imens skal et midlertidig badeanlegg bygges for å ta seg av bade- og svømmeglade osloborgere.

Nå er tegningene klare for bygget som skal reise seg på Oslos østkant de neste månedene.

- Vi håper å kunne ferdigstille bygget i løpet av året, med byggestart i andre kvartal, sier kommunikasjonssjef Haakon Berg Jensen i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF til Nettavisen.

NYTT BAD: Det midlertidige badeanlegget på Økern skal erstatte Tøyenbadet mens nytt bad bygges på Tøyen. Svømmebassenget får store vindusflater og det blir høyt oppunder taket for de svømmeglade. Foto: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

- Korona kan forsinke

Åpningen av badeanlegget er planlagt til høsten, men på grunn av korona-viruset kan dette blir forsinket.

- Det blir nok heller senere på høsten enn tidlig i den situasjonen vi er i nå. Vi har hatt en anskaffelse ute i markedet, og er nå i en prosess med å evaluere de tilbudene. De vil bli behandlet på ordinært vis, selv om vi må ta noen forbehold knyttet til koronaen og arbeidssituasjonen til folk, sier Jensen.

Totalt har kommunen fått inn tilbud fra tre entreprenører som vil bygge badet.

- Det er litt for tidlig å si noe om hvordan den endelige prosessen blir, og hvor lang tid den vil ta fram til kontraktsinngåelse, sier han.

KAN FORSINKES: Kommunikasjonssjef Håkon Berg Jensen i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF håper at det midlertidige badet på Økern står klart før nyttår, men sier det kan bli forsinkelser på grunn av korona-viruset. Foto: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Plasthall bygges over

Men om det blir forsinkelse så er ikke det første gang. Byrådet lovet nemlig at det midlertidige badet skulle være på plass til stengingen av Tøyenbadet, noe som altså ikke har skjedd, som Nettavisen omtalte i januar.

- Det blir jo oppført som et midlertidig bad, men det skal bli et bad av god kvalitet, sier Jensen om planene.

Svømmebassenget, som skal bygges ved siden av Løren skole på Økern, skal bygges som et helsveiset stålbasseng på 12,5x25 meter. Dybden blir varierende opp til 1,5 meter, slik at det også tilrettelegges for svømmeopplæring.

- Over bassenget skal det bygges en konstruksjon i plast. Det blir også bygget to damegarderober, to herregarderober og en familiegarderobe, forteller han.

MONUMENTALT: Slik vil det midlertidige badeanlegget på Økern bli seendes ut utendørs, med et plasttak over svømmebassenget. Foto: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

- Åpent for alle

- Vil badet bli åpent for alle?

- Det er tanken at det skal være åpent for alle, og at det skal kunne avlaste de andre svømmeanleggene i selve byggeperioden for det nye Tøyenbadet, og gi et bedre svømmetilbud, sier Jensen.

Det blir ifølge ham et sted man kan trene og drive med svømmeopplæring for skolene, men ikke noen flere tilbud utover det, som stupetårn eller vannsklier.

NYTT TØYENBAD: Det nye Tøyenbadet skal bygges i glass og stål. Anlegget får flere basseng inne og ute - og skal åpnes i 2023. Foto: Asplan-Viak

Skal gjenbrukes senere

Selv om planen er at svømmebassenget på Økern skal stenge igjen når Tøyenbadet åpner i 2023, har bydel Bjerke håp om at anlegget blir stående også etter det.

Oslo kommune vil gjenbruke badet et annet sted.

«For å minimere miljøbelastningen har vi hatt et høyt fokus på gjenbruk. Det er planlagt at badet skal demonteres, og gjenbrukes et annet sted etter endt periode på Økern», skriver Kultur- og idrettsbygg på sine nettsider.

VED SKOLE: Svømmebassenget bygges ved siden av Løren skole, og bydel Bjerke håper badet blir stående etter at Tøyenbadet stenger. Kultur- og idrettsbygg i Oslo vil imidlertid gjenbruke det et annet sted. Foto: Nuno Arkitektur/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

- Det er en gjenbrukstanke her. Man ønsker at bassenget enten kan gjenbrukes et annet sted i Oslo hvis det er behov for det, eventuelt at man har mulighet til å selge det, sier Jensen.

Det er Bymiljøetaten som vil ha ansvar for videre bruk av badet, og som vil håndtere etterbruken.

Han påpeker dessuten at badet skal bygges fossilfritt, noe som betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Slik blir Tøyenbadet

Det nye Tøyenbadet vil få et hovedbasseng på 50x25 meter, et stupebasseng med 5 meter stupetårn, et varmtvannsbasseng og et barne- og familiebasseng. I tillegg til flere utendørs basseng; et basseng på 25x15 meter, et stupebasseng og et barne- og familiebasseng.

I tillegg skal det bygges en vannsklie, varm og kald kulp, badstuer, garderober, kontorer, kafé/kiosk og tribuner med plass til cirka 500 tilskuere.

Det skal også bygges en flerbrukshall i tilknytning til badeanlegget.