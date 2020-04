Jeg skal være så ærlig å si at jeg kjente på en redsel da sykdommen så brått endret livene våre.

Av Torleik Svelle, leder i Senterungdommen

Vi har nå levd med korona-tiltakene i over en måned. Jeg skal være så ærlig å si at jeg kjente på en redsel da sykdommen så brått endret livene våre.

Arbeidsplasser forsvant, smittetall og arbeidsledige øker fortsatt.

Usikkerheten var stor, særlig da vi sto i en situasjon, tilsynelatende uten lys i tunellen. I tidligere tider har vi alltid fått høre at dette vil gå over - og det vil gå bra. Det var det ingen som sa med selvtillit da korona-smitten spredde seg i Norge.

Jo mer jeg tenker på det, jo mer skuffet og sint blir jeg. Dette burde en regjering i verdens rikeste land planlagt for.

Hverdagene uten høydepunkter

Begrensningene på vår frihet fratar oss mange av høydepunktene i hverdagen. Jeg står ikke i en posisjon der jeg kan si at det er synd på meg. Allikevel føles det tungt å ikke kunne møte venner og kollegaer.

For meg vil påska 2020 alltid stå igjen som året da alle dro hjem, men ingen møttes.

Det er kanskje banalt, samtidig er det et høydepunkt som aldri ble. Allikevel er jeg heldig, og jeg vet at det er utrolig mange som har det uendelig mye vanskeligere enn meg.

Ukentlige vitnesbyrd i fra barn og unge som nå opplever de mørkeste dagene i sitt liv gjør sterke inntrykk.

Da koronaen kom hit til lands skal jeg ærlig innrømme at jeg tenkte at dette kom til å gå bra, det har jo alltid gjort det tidligere. Spanskesyken skjedde for snart 100 år siden, ebola-smitten ble begrenset raskt, og arven etter svineinfluensaen var at myndighetene overreagerte. Etterpå er det lett å spørre seg om jeg burde tenkt annerledes.

Kanskje burde jeg det, men det burde storsamfunnet og våre regjering også gjort.

En varslet tilstand

Jeg er ingen smitteekspert, men de som er det sa allerede i 2013 tydelig fra om at en pandemi både er sannsynlig og vil få få enorme konsekvenser for landet vårt.

Allikevel ble ikke lagrene med smittevernsutstyr fylt opp, appen som kan begrense og spore smitte ble ikke laget, og testutstyr og test-kapasiteten ble ikke utbygget.

Selv om håndteringen fra regjeringen står til godkjent, så er det ikke dét ettertiden vil huske. Ettertiden vil huske det som skjedde i årene før.

Det viktige spørsmålet vi må stille oss er hvordan dette kunne skje, slik at det aldri skjer igjen.

Beredskap og planlegging virker

Det er heller ikke slik at alle land er like hardt rammet. Sør-Korea er et eksempel på at beredskap og planlegging virker. Der var opplæringen, smittevern-utstyret og sykdoms-testene allerede klare når viruset kom. Det gjør en forskjell.

Den norske politiske debatten har lenge vært preget av konfliktlinjer rundt kjøttfri-mandag, segway og skam. Disse debattene er politisk kakepynt i våre liv, nå har vi ikke lenger kake i det hele tatt.

Det er for sent å gjøre noe med det nå, og etterpåklokskapen er den beste kunnskap.

Det jeg håper vi har lært av dette er at den politiske kakepynt-debatten er over, og at vi nå må begynne å snakke om å planlegge for de vanskelige tingene. Det burde vi kunne forvente her i et av verdens rikeste land.

Tidenes bedredskapsløft

Nå skal vi løfte blikket, når Høyre og Fremskrittspartiet har råd til 25 milliarder i skattelette, da her Senterpartiet råd til tidenes beredskapsløft. Slik at vi sikrer mat på bordet, helsa og arbeidsplassene.

Det er tross alt bedre å ha korn og munnbind på lager enn å ha 10.352.585.436.450 kroner i banken, når alt kommer til alt.