Dette er behandlingen Bill Gates ville hatt om han ble covid-19-syk

Mener at effekten av en spesifikk medisin er bedre enn mange tror.

Bill Gates ble verdens rikeste mann gjennom å bygge opp Microsoft, men har trukket seg ut av selskapet. Nå jobber han i sin egen stiftelse, hvor vaksineutvikling står øverst på agendaen.

I et større intervju med magasinet Wired lufter snakker han ut om sine tanker rundt vaksine- og medisinutvikling, samt hvilke konsekvenser han tror pandemien kommer til å få.

Tror vi vil få flere vaksiner

Det er flere vaksiner i utvikling som har kunnet vise til lovende resultater. Ifølge Gates vil vi trolig få behov for flere vellykkede løsninger basert på forskjellig teknologi.

- Før pandemien så vi et stort potensial i RNA-vaksiner, som Moderna, Pfizer og CuraVav jobber med. Slik det ser ut nå, på grunn av måten man produserer de på og utfordringene med å skalere opp produksjonen, er det mest sannsynlig at de vil være til hjelp i rike land hvis de fungerer. Dette kommer ikke til å være en billig, skalerbar løsning for verden som helhet. Da vil man heller måtte se på løsninger som AstraZeneca og Johnson & Johnson jobber med, sier han.

Bill Gates mener koronapandemien fører til et like stort negativt sjokk for verden som en verdenskrig. Foto: Jeff Pachoud (AFP)

- Data fra både dyreforsøk og fase 1-studier tyder på at denne sykdommen vil være godt mulig å stoppe med vaksine. Det er likevel spørsmål som gjenstår, og det vil ta oss en stund å finne ut hvor lenge vaksinen vil gi beskyttelse og hvor effektiv den vil være hos eldre - selv om vi tror den vil være ganske god.

Det er også stor usikkerhet rundt potensielle bivirkninger, der Gates spesielt trekker frem om det kan skape problemer med autoimmune sykdommer.

Slik vil Gates bli behandlet

På spørsmål om hvilken behandling han selv ville ønsket på sykehuset, er Gates veldig klar:

- Remdesivir. Dessverre har forskningsprosjektene i USA vært så kaotiske at den faktiske beviste effekten fremstår ganske liten. Men potensielt er effekten mye større, mener Gates om ebolamedisinen.

I tillegg fremhever han det betennelsesdempende middelet deksametason, som er for behandling av langt fremskredet sykdom.

- Andre antivirale legemidler er 2-3 måneder unna. Antistoffer er 2-3 måneder unna. Utfallet av sykehusbehandling er allerede forbedret med en faktor av to, og det er bare med remdesivir og dexamethasone. De nye legemidlene kommer i tillegg til det.

- Pandemien bør være over innen utgangen av 2021

På spørsmål om han er optimistisk for fremtiden, er Gates både positiv og negativ.

- Du må innse at det har blitt gjort økonomisk skade for trillioner av dollar og det har bygget seg opp masse gjeld, men innovasjonen og oppskaleringen av diagnostikk, nye behandlingsmåter og vaksine er ganske imponerende. Det får meg til å tro at den rike verden burde i stor grad ha klart å avslutte dette problemet innen 2021, og for resten av verden innen 2022. Det er bare på grunn av omfanget av innovasjonen som har funnet sted.

- Når vi til slutt får avsluttet dette, så vil vi ha mistet mange år med malaria-, polio og HIV-utvikling, og land i alle størrelser vil være nedsyltet i gjeld og ustabilitet. Det vil ta mange år før du i det hele tatt vil være tilbake ved der vi var ved begynnelsen av 2020. Det er ikke første eller andre verdenskrig, men det er i den størrelsesorden når man ser på det negativet på sjokket mot systemet, konkluderer Gates.

