Dette er Berlin fra verdensrommet. Ser du hva som er spesielt?

Berlinmuren er borte, men ikke forskjellene mellom øst og vest.

Den 9. november 1989 falt den forhatte Berlinmuren, men forskjellene mellom øst og vest ble ikke borte. Så delt er Europa i dag.

Økonomi

30 år etter Berlinmurens fall er det fortsatt store forskjeller mellom de østlige og vestlige delene av Tyskland. Både lønninger og bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger er lavere i det tidligere Øst-Tyskland, ifølge NTB.

Tall fra Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Eurostat viser at disse forskjellene langt ifra er begrenset til Tyskland.

Helse



Over halvparten av innbyggerne i Øst-Tyskland svarer i en meningsmåling at de føler seg som andreklasses borgere, ifølge NTB.

Tall fra Verdens Helseorganisasjon og World Happiness Report viser at både i forventet levealder og i lykke (en indeks som kombinerer en rekke variabler) er det store forskjeller mellom Øst- og Vest-Europa.

Kultur



Likevel er det ikke alle forskjeller mellom øst og vest som nødvendigvis tegner et negativt bilde for Øst-Europa.

For eksempel viser en undersøkelse fra Pew at øst-europeere flest har ganske stor tro på egen kulturs overlegenhet. Faktisk er det kun nordmenn i Vest- og Nord-Europa som er like selvsikre.

Folk i øst har også langt større tro på gud og skjebnen.

Holdninger



De største forskjellene finner vi likevel i politiske og verdimessige spørsmål.

Innbyggerne i øst er langt mer skeptiske til muslimer, jøder, homofile og abort enn i vest, mens i land som befinner seg sentralt på kontinentet lener innbyggerne mot øst i noen spørsmål og mot vest i andre spørsmål.

- For eksempel er folk i Tsjekkia svært sekulære og i stor grad tilhengere av å tillate homofile par å gifte seg, i likhet med de fleste vest-europeere, men de er også lite tolerante ovenfor muslimer i familien, i likhet med sine naboer i øst, skriver Pew.

Hvordan man definerer Sentral-, Øst- og Vest-Europa kan diskuteres, men uansett hvordan man trekker opp grensene finnes det altså klare geografiske mønstre i nasjonal og privat økonomi og i hvordan innbyggerne ser på religion, minoriteter og viktige politiske spørsmål.

Selv 30 år etter murens fall.