Dette er de mulige bivirkningene på president Trumps covid-19-medisiner

- Jeg synes det er en del folk der ute som spekulerer litt vel mye, sier fagdirektør i Statens legemiddelverk.

Natt til fredag forrige uke fikk USAs president Donald Trump (74) og førstedame Melania Trump (50) påvist koronaviruset, som kan forårsake sykdommen covid-19.

Presidentens lege, Sean P. Conley, har opplyst at Trump hadde høy feber og at oksygennivået falt til under 94 prosent på fredag. Nøyaktig hvor lavt det falt, er uklart. Men oksygenmetningen skal ikke ha vært på det lave 80-tallet, ifølge Conley.

President Trump fikk oksygentilførsel i en times tid i Det hvite hus fredag, og ble senere samme dag innlagt på militærsykehuset Walter Reed National Military Medical Center i Bethesda i Maryland. Feberen har avtatt i løpet av helgen og oksygenmetningen er tilbake på normalen.

Presidenten har blitt behandlet med ulike legemidler som brukes i behandling av covid-19. Trump har blitt behandlet med remdesivir, Regn-Cov2 og deksametason. Legemiddelet deksametason er en form for steroider som har til hensikt å styrke immunforsvaret.

Mulige alvorlige bivirkninger

I Felleskatalogen, som er en oversikt over alle legemidler som er markedsført i Norge, opplyses det om mulige alvorlige bivirkninger for deksametason. Felleskatalogen opplyser at pasienten skal kontakte lege dersom du: «føler, ser eller hører ting som ikke eksisterer. Har merkelige eller skremmende tanker, endrer oppførselen din eller føler deg alene.»

- Deksametason kan ha svært alvorlige bivirkninger. Nå er det slik at Den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) har anbefalt at man kan bruke det på de mest alvorlig syke covid-19-pasientene, de som trenger oksygentilskudd eller er på respirator. Men det er ikke anbefalt for dem som har lette symptomer, fordi det ikke ser ut til å ha noen særlig effekt på dem, sier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til Nettavisen.

- Trump har hatt noen episoder med lav oksygenmetning. Jeg synes det er en del folk der ute som spekulerer litt vel mye. Så lenge man ikke har kjennskap til pasienten, kan man ikke spekulere på bruken av legemidler. Behandlingen av en pasient er ansvaret til den behandlende lege, og forutsetter at den behandlende legen gjør konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved behandlingen, sier Madsen.

- Bruken av deksametason i Trumps tilfelle er relativ kortvarig. Det er ikke en langtidsbehandling. Disse alvorlige bivirkningene kan oppstå ved mer langvarig behandling. Men det er riktig at deksametason kan gi en lang rekke alvorlige bivirkninger, alt fra psykiske bivirkninger og magesår til økt infeksjonsrisiko. Dette er legemidler som skal brukes bare der det er nødvendig, og under oppfølgning av lege. Vi må gå ut fra at presidenten er omgitt av de beste ekspertene som finnes, og at de gjør grundige og samvittighetsfulle vurderinger av medisinbruken, sier Madsen.

President Donald Trumps lege, Sean P. Conley, har oppdatert offentligheten om Trumps tilstand gjennom helgen. Foto: Jacquelyn Martin (AP Photo)



Professor i eksperimentell medisin ved Imperial College London, Peter Openshaw, er én av dem som stusser over at president Trump blir behandlet med deksametason etter såpass kort sykdomsvarighet.

- Det ville vært uvanlig å starte med steroidbehandling etter relativ kort sykdomsvarighet. Det er normalt forbeholdt personer som har hatt symptomer i en uke eller mer, og som får åndedrettssvikt, sier Openshaw til The Guardian.

- Enten er han sykere enn de har opplyst om, og åpenbart trenger deksametason. Ellers så er han ikke så syk, og dermed er det uforsvarlig å putte ham på deksametason, sier lege og sosiolog ved Yale University, Nicholas Christakis, til samme avis.

Christakis begrunner ikke i artikkelen hvorfor han mener det vil kunne være uforsvarlig med deksametason-behandling.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Foto: Pressefoto (Statens Legemiddelverk)



Remdesivir

Presidenten har også fått en kur med remdesivir. Den europeiske legemiddelmyndigheten anbefalte i sommer en betinget godkjenning av remdesivir for behandling av covid-19.

- Remdesivir har forskjellige bivirkninger. Bivirkningsfrie legemidler finnes ikke, men bivirkningenes alvorlighet er veldig forskjellig. Et nytt signal som har kommet opp nå, er at remdesivir i sjeldne tilfeller kan føre til nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt hos pasienter som har nyreproblemer fra før av. Men hos de aller fleste pasienter medfører det relativ liten risiko for alvorlige bivirkninger, sier Madsen.

- Alle pasienter blir også overvåket nøye under behandlingen, sier han.

Regn-Cov2

President Trump har også blitt behandlet med det eksperimentelle legemiddelet Regn-Cov2, som er en kunstig antistoffcocktail. Legemiddelet er utviklet av Regeneron og er ikke formelt godkjent. Legemiddelet har hittil ingen kjente alvorlige bivirkninger, ifølge Reuters.

- De studiene som hittil er gjort av Regn-Cov2, er at det har effekt for pasienter med veldig milde symptomer. Det er lite kunnskap for hvordan dette vil virke for veldig alvorlig syke pasienter, sier Madsen.

Madsen sier det foreløpig ikke er påvist veldig alvorlige bivirkninger for Regn-Cov2.

- Det er klart at det fulle bildet av bivirkninger får man enten etter at et legemiddel er blitt testet ut på hundrevis eller tusenvis av pasienter, eller etter nøye overvåkning ute i praksis på sykehus. Man skal ha oversikt over alvorlige bivirkninger med en viss hyppighet før et legemiddel blir godkjent. Men mer sjeldne bivirkninger krever nøye overvåking ute i praksis. Det er det vi tar sikte på for alle disse legemidlene for covid-19. Når de blir godkjent og tatt i bruk, skal vi ha nøye overvåkning, sier Madsen.

Fakta Fakta om president Donald Trumps helse ↓ * USAs president Donald Trump opplyste fredag på Twitter at han og kona Melania Trump har testet positivt for covid-19. * Presidenten ble innlagt på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington senere samme dag. * Får en fem dagers kur med koronamedisinen Remdesivir, samt en eksperimentell antistoff-blanding kalt REGN-COV2. Sistnevnte er utviklet av Regeneron og er ikke formelt godkjent. * Behandles også med deksametason-steroider, som vanligvis gis til svært syke pasienter og kan være skadelig for dem med lettere symptomer. * Har ifølge legene hatt to fall i oksygennivået, men har ikke opplevd pusteproblemer. Trump har også inntatt sink, D-vitamin, aspirin, famotidin og melatonin. * Har sendt flere videohilsener og tatt en liten biltur siden han ble innlagt. * Trump er 74 år gammel og overvektig, noe som innebærer økt risiko ved koronasmitte. * Etter en helsesjekk i 2019 uttalte presidentens lege Sean Conley at Trump var i «veldig god helse». Det ble likevel bemerket at vekten hans hadde økt til 110 kilo, noe som defineres som fedme hos en person med hans høyde. Trump er 1,90 høy. * Legene har tidligere anbefalt presidenten å gå ned i vekt. Han verken røyker eller drikker alkohol. Kilde: NTB

Mulige bivirkninger

Mulige bivirkninger av deksametason (kilde: Felleskatalogen):

«Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Fortell legen din umiddelbart dersom du:»

* føler deg deprimert, og blant annet har tanker om selvmord.

* føler deg oppstemt (manisk) eller humøret ditt svinger.

* føler deg urolig, har søvnproblemer, har vanskeligheter med å tenke eller føler deg forvirret og mister hukommelsen.

* føler, ser eller hører ting som ikke eksisterer. Har merkelige eller skremmende tanker, endrer oppførselen din eller føler deg alene.

* opplever kraftige magesmerter, kvalme, oppkast, diaré, ekstrem muskelsvakhet og utmattelse (fatigue), ekstremt lavt blodtrykk, vekttap og feber ettersom dette kan være tegn på nedsatt binyrebarkfunksjon.

* opplever plutselige magesmerter, ømhet, kvalme, oppkast, feber og blod i avføringen da disse symptomene kan være tegn på rift i tarmen, særlig hvis du har eller har hatt tarmsykdom.

* opplever kortpustethet eller hevelse i anklene, da dette kan være tegn på en forverring av allerede eksisterende hjertesykdom.