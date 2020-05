Dette er den drapssiktede mannen i 30-årene i Hagen-saken

Mannen skal ikke være straffedømt tidligere, ifølge Nettavisens opplysninger.

Fredag kom nyheten om at politiet har pågrepet en mann i 30-årene og siktet ham for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen.

Det var VG som første meldte om pågripelsen.

Nettavisen kjenner identiteten til mannen. Etter det vi får opplyst har han ikke tidligere vært i politiets søkelys, og er heller ikke straffedømt.

Mannen skal ifølge politiet ha en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

Politiet aksjonerte i og ved dette huset på Romerik natt til fredag. En mann i 30-årene ble pågrepet av sivilt politi i Oslo og er siktet for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen. Mannen nekter straffskyld. Foto: Tom Gustavsen / Romerikes Blad

Daglig leder i IT-firma

Av offentlige registre går det frem at han har vært daglig leder i et IT-firma som var oppført som et enkeltmannsforetak. Han skal ha fratrådt fra rollen i fjor sommer. Ifølge opplysninger som Romerikes Blad har hentet inn skal det ha vært lite eller ingen aktivitet i foretaket.

Mannen har også stått oppført med andre enkeltmannsforetak. Han har ifølge skattelistene ingen formue, og har ikke hatt noen stor skattbar inntekt de siste årene. Han har også bodd på flere ulike adresser på Østlandet, og har hatt en periode da han bodde i Danmark.

Ifølge VG har mannen i 30-årene i nettforum tatt opp temaet om kryptovaluta som ikke kan spores i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping.

Nettavisen har sett én av postene der mannen tar opp denne tematikken.

Mannens forsvarer, Dag Svensson, sa til Nettavisen tidligere i dag at han nekter straffskyld.

- Min klient nekter straffskyld og sier han ikke har noe med denne saken å gjøre. Han har vært i ett avhør og forklart seg for politiet. Det er usikkert om det blir nye avhør i dag eller om det blir fremstilling for varetektsfengsling. Han opplever anklagene som absurde, sier forsvarer Dag Svensson til Nettavisen.

VG skriver også at pågripelse av mannen skal ha vært diskutert tidligere i etterforskningen, dette har ikke Nettavisen fått bekreftet. Men tidligere denne uken omtalte vi nyheten om at det ble vurdert å pågripe Tom Hagen i høst.

Nettavisen har også omtalt at politiet jakter flere gjerningspersoner, deriblant en mann i Hagens nære krets. Det er ikke denne mannen som er pågrepet.

Dag Svensson representerer mannen i 30-årene. Foto: Romerikes Blad

Måtte fremskynde pågripelsen

Innlegget om kryptovaluta skal ifølge VG ha blitt publisert i perioden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog, 31. oktober 2018.

På denne datoen endret også mannen profilbildet på en konto i sosiale medier som ved første øyekast kan tyde på at han var et annet sted i landet enn Østlandet.

I sosiale medier har han også likt et bilde til en slektning av Tom Hagen, i tillegg har han vært aktiv på andre nettforum.

Mannen er bosatt på Romerike, nesten fem mil unna ekteparet Hagens bolig i Sloraveien 4.

Forrige onsdag ble Tom Hagen varetektsfengslet i fire uker. Men torsdag denne uken besluttet Eidsivating lagmannsrett at han skulle løslates. Politiet uttalte at de var noe overrasket over avgjørelsen om å løslate og har anket avgjørelsen til Høyesterett.

Politiet har derfor fremskyndet pågripelsen av mannen i 30-årene.

- Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av Lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, uttaler de i en pressemelding fredag morgen.