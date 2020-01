Dette er Donald Trumps siste innvandrings-offensiv

President Donald Trump setter nå opp ukentlige flyavganger med ulovlige innvandrere ut av USA.

NEW YORK (Nettavisen): Trump-administrasjonen har bestemt seg for ukentlig å fly ulovlige innvandrere fra USA og langt inn i Mexico for vise at de slår hardt ned på den ulovlige innvandringen ved grensen.

Det er det amerikanske sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) som nå skal startet ukentlige flyvninger fra Tucson i Arizona til Guadalajara i Mexico. Det betyr at de blir fraktet over 1,000 miles, eller 1640 kilometer fra grensen til USA.

Planen er å starte opp med to ukentlige flyvninger, og målet er å returnere rundt 250 ulovlige innvandrere i uken. Sent i forrige uke tok det første flyet av fra Tucson med 124 ulovlige innvandrere om bord, i regi av US Customs and Border Protection (CBP). Dette er et bilde fra en tilsvarende flytur fra USA til Mexico med ulovlige innvandrere sent i desember i fjor. Foto: Twitter: @CBP

To flyvninger i uken

Alle de ulovlige innvandrerne som skal fraktes midt inn i Mexico med fly, er alle meksikanske statsborgere som enten har kommet til USA ulovlig, eller som har gått gjennom rettssystemet og som har blitt utvist fra USA.

- Hvis du krysser vår grense ulovlig og ikke har noen legitimt krav på å bli, så vil vi pågripe og fjerne deg, sier Mark Morgan, fungerende sjef for toll- og grenseetaten CBP, i forbindelse med den første flyvningen.

Amerikanerne hadde også en slik flyavgang også sent i desember 2019, som var det første - og eneste - flyet de sendte sydover til Mexico med ulovlige innvandrere i fjor. Disse flyturene er en fortsettelse av et program som ble forankret tilbake i 2013.

Flyvningen i desember 2019 og den i forrige uke er en gjenopptagelse av dette programmet, som heter «Interior Repatriation Initiative» (IRI).

MPP, som også går under navnet «Remain in Mexico»- ordningen, ble innført av president Donald Trump, og går på at flyktninger som kommer til grensen blir returnert til Mexico i påvente av et rettsmøte eller en høring. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Den nye planen med å sende de ulovlige innvandrerne ut med fly, og fly dem langt inn i Mexico, er også et brudd med tidligere praksis der man slapp dem ved grensen. Målet er å gjøre det vanskeligere for de ulovlige innvandrerne å komme tilbake til USA og krysse grensen på nytt.

Amerikanske myndigheter sier også at det å returnere flyktningene nærmere sine hjembyer er bedre for dem også, siden det gjør det enklere for dem å få støtte fra offentlige myndigheter hjemme, melder Fox News.

Rammet av Migrant Protection Protocol

Tiltaket er et ledd i samarbeidet mellom Mexico og USA for å løse krisen ved grensen.

- Mexico har vært en fantastisk partner når det gjelder å stoppe ulovlig innvandring før det når vår grense og ved å stå opp for Migrant Protection Protocol (MMP), sier talspersonen Heather Swift i DHS til Fox News.

Rundt 55.000 personer har fått eller avventer nå rettslig behandling av sin asylsøknad for å komme seg inn i USA, noe som er en følge av MPP, som også går under navnet «Remain in Mexico»- ordningen. Den ble innført av president Trump, og går på at flyktninger som kommer til grensen blir returnert til Mexico i påvente av et rettsmøte eller en høring.

Ulovlige innvandrere flys nå fra USA og langt inn i Mexico. Foto: CBP.gov

Dette til forskjell for den gamle «catch and release»-ordningen langs grensen, der enkelte immigranter som ble stanset etter å ha tatt seg ulovlig over til USA, ble løslatt med beskjed om å melde seg for immigrasjonsmyndighetene senere.

Ingen av de som nå vil bli flydd inn i Mexico, er en del av MPP-programmet.

«Remain in Mexico»-ordningen er også kontroversiell og er under press fra menneskerettighetsorganisasjoner som mener at planen setter flyktningene i fare og at de risikerer både kidnapping og vold når de blir returnert til Mexico.

Ordningen er også brakt inn for retten og er nå under rettslig behandling i en amerikansk ankedomstol, og det er ventet endelig dom i saken snart.

Antall pågripelser har gått kraftig ned

Nye avtaler USA har inngått med Mexico, Guatemala, El Salvador og Honduras, har gjort at antall pågripelser ved grensen mellom USA og Mexico har gått ned med 70 prosent siden i mai.

I desember pågrep eller returnerte grensepolitiet 40.620 personer på grensa, noe som representerer den syvende måned på rad med nedgang, siden rekordmange 144.000 flyktninger kom til USA-grensene i mai i fjor.

MPP-ordningen er kontroversiell. Her protesterer flere mot ordningen utenfor U.S. Customs and Border Protection bygningen i Brownsville, Texas tidligere i januar. Foto: REUTERS/Go Nakamura

USAs president Donald Trump har også lagt press på Mexico for å få landet til å stoppe migranter som tar seg nordover med mål om å nå USA. I mai i fjor advarte USAs president Donald Trump om en invasjon og truet med toll på meksikanske varer om Mexico ikke gjorde grep for å stoppe innvandringen ved deres sydlige grense.

Siden mai i fjor har Mexico utstasjonert 26.000 soldater for å styrke grensekontrollen, og senest på torsdag denne uken brukte Mexicanske sikkerhetsstyrker tåregass da de pågrep 800 migranter som tok seg ulovlig inn i Mexico fra Guatemala.

Teltdomstoler: Avhøres via TV-link

Britiske The Guardian har nylig besøkt en av telt-domstolene som er satt opp i USA ved grensen til Mexico, der de ulovlige innvandrere som rammes av MPP-ordningen får behandlet sin sak.

Avisen skriver også at bare 0,2 prosent av de sakene som er blitt behandlet så langt under «Remain in Mexico»-ordningen har ført til opphold i USA. Det viser tall fra Syracuse University der det heter at av 56,000 saker som er brakt inn under MPP, så har bare 117 saker, eller altså 0.2 prosent av sakene, ført til asyl for søkerne.

Avisen fikk også være til stede i en telt-domstol som er satt opp like ved Brownsville i Texas, der man holder rettsmøter for asylsøkerne. Asylsøkerne blir fraktet hit fra Mexico i busser og får så lagt frem sin sak i et telt hvor det står en TV-skjerm, mens asyl-dommeren sitter 48 kilometer unna.

Dette bildet er fra en flyktningeleir i Matamoros, Mexico, fra november 2019. Her bor rundt 2000 flyktninger i telt, i påvente av behandling om å komme seg inn i USA. Foto: Lexie Harrison-Cripps URN

Der fikk The Guardian også snakke med Wendy Ramírez Penosa fra Honduras, som vil søke asyl i USA for seg selv og sine to tenåringssønner.

- Mine barn har blitt truet med kidnapping. De sa at jeg ville blir tvunget til å jobbe på et bordell. Jeg ønsker ikke å bli tatt tilbake til Mexico. De tok livet av min far i Honduras. Det er derfor vi har flyktet, sier Ramírez Penosa til dommeren på Tv-skjermen, Barbara Cigarroa.

- Jeg er lei meg for å høre det, sier dommer Cigarroa, som råder kvinnen til å søke hjelp fra en advokat.

The Guardian skriver videre at de fleste som søker asyl, ikke har råd til advokathjelp og at av totalt 5,596 saker som er blitt avgjort ved denne aktuelle telt-domstolen i Brownsville, så har bare 81 personer hatt en advokat.

MPP skal avskrekke folk fra å søke asyl

En av dem som reagerer på MPP-ordningen, er Andrew Udelsman, jurist ved Texas Civil Rights Project, som driver med monitorering av telt-domstolen i Brownsville.

- Meningen med MPP-politikken er så absolutt å avskrekke folk fra å søke asyl, og å gjøre det så upraktisk, vanskelig og farlig som mulig, sier Udelsmann til The Guardian.

Andrew Udelsman sier at hele ordningen er designet for å forhindre folk til å komme til landet.

Dette bildet viser immigranter fra Sentral-Amerika som krysser Suchiate-elven fra Guatemala og inn i Mexico. Mer enn 1000 flyktninger som håper å kommer seg til USA-grensen kryset elven på mandag denne uken. Foto: AP Photo/Marco Ugarte

Første gang Mexico stoppet en migrantkaravane

Da Mexico på mandag denne uken stoppet avfyrte tåregass mot migranter som forsøkte å krysse grensa fra Guatemala til Mexico til fots, var det første gang Mexico med makt har stanset en migrantkaravane, skriver NTB. Det skjedde da flere hundre mellomamerikanere passerte den grunne Suchiate-elva fra Tucun Uman i et forsøk på å krysse grensa inn i det sørlige Mexico.

Mexico hadde satt inn ekstra soldater fra nasjonalgarden ved elvebredden, og de brukte tåregass i et forsøk på å stanse migrantene, ifølge NTB/AFP.

Det skjedde etter at rundt 3.000 migranter igjen forsøkte å ta seg over brua mellom de to landene. De satte seg ned midt på brua, men gikk ut i vannet da meksikanske myndigheter gjorde det klart at grenseovergangen var stengt for dem.

HIT MEN IKKE LENGER: Her blir en kvinne stoppet av soldater fra den meksikanske nasjonalgarden ved Tapachula, i Mexico forrige uke. I mai i fjor advarte USAs president Donald Trump om en invasjon og truet med toll på mexicanske varer. Siden har Mexico utstasjonert 26.000 soldater for å styrke grensekontrollen.

3.500 fra Honduras og El Salvador

Migrantene er en del av karavanen som teller om lag 3.500 mennesker hovedsakelig fra Honduras og El Salvador, og flere barn ble skilt fra foreldrene sine i kaoset som oppsto, skriver Reuters.

På torsdag var det nye konfrontasjoner da meksikanske sikkerhetsstyrker brukte tåregass og pågrep 800 migranter som tok seg ulovlig inn i i den sørlige delstaten Chiapas i Mexico fra Guatemala.