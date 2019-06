Dette er en verge

Slik definerer regjeringens granskingsutvalg i den såkalte Tolga-saken hva et vergemål egentlig er:

Vanlige vergemål er et frivillig hjelpetiltak for personer som på grunn av skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ivareta egne interesser. Vergemål innebærer at disse personene, som ofte kalles vergehavere, kan få hjelp av en verge til å ivareta sin økonomi og å la seg representere overfor offentlige organer eller andre personer, slik at de får hjelp til å ivareta sine rettigheter. Vergemålsloven trådte i kraft i 2013. Den erstattet vergemålsloven fra 1927 og lov om umyndiggjørelse av 1898.

Vergemålsreformen skulle bedre rettssikkerheten for de som trenger verge og være en holdningsreform. Begreper som umyndiggjøring og hjelpeverge forsvant, og det ble et sterkere fokus på selvbestemmelsesrett og individtilpasning. Det sentrale formålet for vergemålslovgivningen er å sikre at interessene til mindreårige og de voksne som ikke kan handle på egen hånd, likevel blir ivaretatt, og at det skjer med respekt for den enkelte persons verdighet og integritet.

Vergemålsreformen er en holdningsreform som vektlegger respekt for personers integritet og selvbestemmelse. Et av formålene var å tilpasse vergemålslovgivningen slik at Norge oppfylte internasjonale konvensjoner, og gjøre vergemål til et moderne hjelpetiltak. Det at enkelte mennesker har et større hjelpebehov enn andre, skulle gi grunnlag for støtte og bistand til å forme egne liv, ikke til fratakelse av handleevnen. Et viktig formål med loven var å hindre «snik-umyndiggjøring.» Vanlige vergemål innebærer ingen inngrep i den rettslige handleevnen til vergehaveren. De som har verge kan derfor selv gjøre rettslige handlinger og råde over sine midler.

Når vergen representerer en vergehaver utad, er det på bakgrunn av vergehavers ønsker og vilje, så langt det kan kartlegges. Vergen kan ikke foreta disposisjoner som vergehaveren motsetter seg. Vergens rolle er altså å gi veiledning og støtte, og å representere vergehaver utad når det er behov. Praktisk bistand, omsorg og pleie faller imidlertid utenfor vergeoppdraget.

Utgangspunktet er altså at vergemål skal være frivillig. Dersom en person motsetter seg vergemål til tross for at vilkårene for vergemål er oppfylt, vil det i noen tilfeller være et alternativ at en person fratas rettslig handleevne på enkelte områder. Vilkårene er imidlertid strenge, og det er domstolen, ikke fylkesmannen, som må avgjøre spørsmålet, jf. vergemålsloven § 68. Hvis en person er fratatt den rettslige handleevnen vil vergen kunne disponere mot personens vilje der det er nødvendig. Vergen skal imidlertid høre vergehavers meninger og vektlegge disse.

For å sikre at vanlige vergemål er frivillige, skal personer skriftlig samtykke til vergemålet. Etter ordlyden i loven gjelder dette likevel ikke hvis han eller hun ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer. Dersom det må antas at en person ikke forstår hva saken gjelder, stiller loven heller ikke krav om at saksbehandler hos fylkesmannen gjennomfører samtale med personen før vergemålet opprettes. Av denne grunn har samtykkekompetanse vært et sentralt begrep i vergemålssaker. Det er altså slått fast i vergemålsloven at de som har samtykkekompetanse skal samtykke til vergemålet. Det framgår ikke av loven eller forarbeidene noe krav til samtykke for å opprette vergemål for en person som ikke har samtykkekompetanse. Fram til høsten 2017 ble det lagt til grunn at det kunne opprettes vergemål til personer uten samtykkekompetanse, selv om personen motsatte seg vergemål.

Personens vilje ble altså ikke tillagt avgjørende vekt. Vinteren 2017–2018 ble det imidlertid en dreining i lovforståelsen, slik at frivillighetsaspektet ble styrket. Vergemålsloven praktiseres nå slik at det ikke kan opprettes vergemål mot noens vilje. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et lovforslag på høring som skal tydeliggjøre dette. Dersom det er fare for at vesentlige interesser blir forringet, kan fratakelse av rettslig handleevne være aktuelt. Når det legges til grunn at et vanlig vergemål skal være frivillig, vil en konsekvens være at personer som kunne hatt nytte av å få hjelp gjennom et vergemål, kan velge det bort.

De kan ta valg som for andre framstår som lite heldige og kan skade egne interesser. Med en betydelig vektlegging av hensynet til den enkeltes integritet og selvbestemmelsesrett må imidlertid et slikt resultat aksepteres. Personer som tar et slikt valg vil være beskyttet av de samme rettigheter etter helse- og sosiallovgivningen som andre. Vergemålet skal tilpasses det hjelpebehovet vedkommende har, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Det vil ikke være behov for vergemål dersom det er andre, mindre omfattende ordninger som kan avhjelpe bistandsbehovet. Det følger av «det minste middels prinsipp». Fremtidsfullmakt og legalfullmakt (nærståendes representasjonsrett) er to alternative ordninger til vergemål.

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet. Fylkesmannen har ansvaret for å behandle saker om vergemål i første instans, gi vergene opplæring og føre tilsyn med vergene i sitt område. Statens sivilrettsforvaltning er sentral vergemålsmyndighet og skal blant annet behandle klager over fylkesmannens vedtak og i tillegg føre tilsyn med fylkesmannens oppgaver.

Antall vergemål har økt siden reformen. Det er i dag ca. 42 000 voksne som har en verge til å hjelpe seg. Vergemål angår mange. Ordningen bidrar til at folk kan bestemme over eget liv, ut fra egne forutsetninger og ønsker.