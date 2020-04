Dette er ingen landskamp

Bør ikke vår statsminister snart unnskylde vår totalt sviktende smittevernberedskap, slik den svenske har gjort?

Det er en gammel sannhet at vi er mye mer opptatt av Sverige enn svenskene er av oss, og sjelden har vi fått det klarere demonstrert enn akkurat nå.

Det går knapt en dag uten oppslag om at Sverige har flere koronadøde enn oss, og på sosiale medier finnes en slags triumferende skadefryd over dette faktum. Det føles nesten som om vi spiller landskamp i smittevern, og Norge leder 1-0.

Nå er det riktignok gått knapt 15 minutter av første omgang, men det føles åpenbart godt for mange at Sverige ikke lykkes like godt som oss akkurat nå. Og så vet vi lengst inne at når kampen er over, har Sverige stort sett alltid vunnet eller klart uavgjort.

Det er særlig påfallende hvordan enhver innrømmelse fra svenske myndigheter om at de ikke har lykkes, tas som et tegn på at Sverige har gjort alt galt. Eller i hvert fall mye dårligere enn oss.

Som når ellers kloke Sidsel Wold på NRK kommenterer statsminister Stefan Löfvens unnskyldning til det svenske folk for dårlig beredskap med at Sverige har bygget ned sine smittevernlagre over mange år, uten å nevne at Norge har gjort nøyaktig det samme.

Så kanskje spørmålet heller burde vært om ikke også vår statsminister bør ha mot nok til å unnskylde vår egen totalt sviktende beredskap? Vår sviktende beredskap mot en pandemi som sto øverst på alle trusselvurderinger, og som alle eksperter var sikre på ville komme før eller senere.

Årsaken til at Norge gikk til så drastiske tiltak mot kornaviruset er jo nettopp at vi manglet tester, smittverneutstyr og sykehuskapasitet til å takle mange smittede samtidig.

Hovedmålsettingen var å spre smitten utover i tid, slik at helsevesenet ikke ble så overbelastet at man måtte la pasienter dø.

Hadde vi hatt en velfungerende smittevernberedskap, ville vi taklet langt flere smittede samtidig, og effekten av korona på norsk økonomi, på sykehuskøene og vårt dagligliv kunne blitt mye mindre enn de nå blir.

Dommen over det kan få Gjørvkommisjonens rapport etter 22. juni til å minne om mild kritikk.

Nå er det et faktum at Sverige har valgt en mindre inngripende løsning enn Norge og de fleste andre land. Det har skapt forbauselse - og kritikk - i mange land.

Donald Trump er for eksempel stadig ute og kritiserer Sverige. For å gjøre mer for å bekjempe epidemien enn det han selv anbefalte inntil for kort tid siden. Det minner litt om et sitat fra Olav Duun: «Folk grøssa over slikt uvettig snakk, dei hadde just tenkt det same sjøl».

Men vår skadefro skuling på Sverige er mer permanent, og Trump burde vel uansett ikke være et forbilde for hvordan man takler en krise?

Den svenske forfatteren Elisabeth Åsbrink har fått mye oppmerksomhet for sin påstand om at Sverige er «fredsskadd».

Landet har, i motsetning til Norge og Danmark, ikke opplevd krig på flere hundre år. Så folk føler seg usårbare. Derfor har man valgt ikke å stenge mer av samfunnet.

Det er en interessant teori, men det land i Norden som i nyere tid har vært aller hardest rammet av krig er faktisk Finland. Og Finland ligger mye nærmere Sverige enn Norge i sin håndtering av smitten.

Finland har også klart lavere dødstall enn til og med Norge. Så finnes det en nordisk turnering i smittevern, er det faktisk Finland som per nå leder.

Alle land sliter grovt sett med samme problem; vi er angrepet av et virus vi vet lite om, det vil ta tid å lage en vaksine og vårt smittevern er over tiår bygget ned til et pinlig lavt nivå.

Så alle land sliter med å finne løsninger, og de løsninger man prøver er alle sammen eksperimenter. Så i stedet for å skule skadefro på hverandre bør vi støtte opp om hverandre, og heie på hverandre.

For om dette er en landskamp i noe er det ikke i fotball, men i seiling. Der vi alle er i samme båt og kappseiler med døden.

