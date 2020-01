Dette er integreringspolitikk som fungerer

Tiltakene Johansen peker på er påfallende like regjeringens politikk, skriver Maria Standskog Göthner i Høyre.

Av statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Maria Strandskog Göthner (H)

Regjeringen har tatt flere grep for å styrke innvandreres mulighet og forutsetninger for å komme ut i jobb og utdanning. Det skal vi fortsette med i regjeringens integreringsløft.

I 2017 innførte regjeringen krav om at foreldre som mottar kontantstøtte, som hovedregel, må ha vært bosatt i Norge i minst fem år. Botidskravet gir nyankomne innvandrere insentiver til å komme seg raskt ut i arbeid og bli økonomisk selvstendige.

Det virket. Fra 2016 til 2018 falt andelen som mottok kontantstøtte blant barn med innvandrerbakgrunn kraftig. I 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for 28 prosent av barna med innvandrerbakgrunn. Til sammenlikning var det 43 prosent i 2016.

Tall fra NAV viser det samme. Ifølge den ferskeste statistikken mottar færre kontantstøtte nå enn tidligere.

Likevel vil Arbeiderpartiet og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kontantstøtten til livs. I et innlegg i Nettavisen ber også ha mer penger til en forsøksordning med såkaltintegreringsstøtte: Språktrening, arbeidstrening, mentorprogrammer og barnehagetilbud.

Intensjonen er god. Tiltak og politikk som får flere innvandrere inn i utdanning og arbeid er bra. Men tiltakene Johansen peker på er påfallende like regjeringens politikk. Derfor gjør også regjeringen svært mye allerede. Som nevnt har vi gjort endringer i kontantstøtten.

Barnehage er et annet godteksempel. Denne regjeringen har sikret gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier med lavinntekt. Vi har også økt støtten til tiltak som får innvandrerkvinner i jobb. Oslo er blant kommunene som får egne midler fra regjeringen til å rekruttere barn fra minoritetsfamilier til barnehage.

I budsjettet for 2020 vil over 3000 elever med kort botid i Norge får bedre tilrettelagt undervisning slik at de kan gjennomføre videregående skole.

Flere hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra jobb vil få tilbud om kvalifisering gjennom jobbsjansen A, som har gode resultater.

Flere norsklærere som underviser i introduksjonsprogrammet vil få stipend for å ta videreutdanning. Dette kommer også Oslo til gode.

Regjeringen arbeider også med ny integreringslov. Den skal gi et bedre og mer målrettet introduksjonsprogram, obligatorisk foreldreveiledning og stille strengere krav til norskkunnskaper for å få statsborgerskap.

Den skal også sikre innvandrere formell kompetanse og bedre norskferdigheter som vil gjøre det enklere å komme i jobb.

For å få flere i utdanning og arbeid er det helt avgjørende at kommunene bruker integreringstilskuddet de allerede får over en femårsperiode på en god måte.

Arbeiderpartiet trengerderfor ikke be regjeringen om mer penger hvis de vil gjøre noe for integreringen i Oslo. Framfor å be om mer, bør Ap prioritere bedre i egne budsjetter.

