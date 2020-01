Dette er Irans mulige hevn-alternativer

Eksperter spekulerer i hvilke motangrep Iran kan være villig til å utføre etter likvideringen av general Qasem Soleimani.

Det iranske regimet har varslet kraftige gjengjeldelser mot USA etter at amerikanerne gjennomførte et målrettet droneangrep på general Qasem Soleimani natt til fredag. Soleimani, som ble drept i droneangrepet, var leder for den iranske Quds-styrken, som er Revolusjonsgardens elitestyrke.

Han betegnes for å ha vært Irans nest mektigste person etter ayatolla Ali Khamenei, som er regimets øverste leder.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier i en uttalelse til Nettavisen at hun er dypt bekymret.

- Jeg er dypt bekymret for den dramatiske eskaleringen vi har sett de siste dagene. Jeg vil oppfordre alle parter til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll, sier Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er dypt bekymret for situasjonen. Foto: (NTB scanpix)

Iransk gjengjeldelse

Utenrikspolitiske redaktør i Sky News, Deborah Haynes, har skrevet en analyse der hun ramser opp flere alternativer til iransk gjengjeldelse mot USA.

Hun skriver at Iran kan velge å angripe amerikanske mål med missilangrep, men at den typen gjengjeldelse er høyst usannsynlig fordi det vil garantert utløse amerikanske angrep på iransk jord, eller via stedfortredende styrker i regionen.

En annen taktikk, ifølge Haynes, kan være angrep på internasjonal skipsfart i Persiabukten (Gulfen), som er et betydelig internasjonalt knutepunkt for oljetransport.

Forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen/Forsvarets høgskole, Ståle Ulriksen, utelukker heller ikke at anslag mot internasjonal skipsfart kan være en mulig gjengjeldelse.

- Det mest dramatiske vil være å stenge Hormuzstredet. Men det vil ramme både venner og fiender av Iran. Det meste av oljen som går gjennom stredet, går til land som Japan, Kina og Sør-Korea. Kina vil ha mye å tape på dette, så dette vil nok være en siste utvei, sier Ulriksen til Nettavisen.

- Det var også et droneangrep på en saudiarabisk oljeinstallasjon i høst. Den type ting kan også skje. Den type aksjoner kan få konsekvenser for mange, sier han.

- Iran har et stort nettverk med allierte grupper i hele Midtøsten, inkludert Hezbollah og Hamas, som har mottatt forsyninger og våpen fra Iran. De kan eventuelt starte likvideringer og attentater, sier Ulriksen.

- Mot amerikanske sivile og diplomater i regionen?

- Det vet jeg ikke helt. Jeg har ingen oversikt over hvor mange amerikanere som er i regionen, men det er klart at de vil være utsatt. I tillegg er det store amerikanske baser i regionen, sier han.

- Mange virkemidler

- På sjøen har Iran ganske mange virkemidler. De kan for eksempel minelegge i Gulfen. Den type operasjoner kan potensielt gjøre stor skade. Revolusjonsgarden har et sted mellom 1000 og 2000 småbåter med ulike våpensystemer som kan operere i Gulfen. De har anslagsvis 3000 miner på lager som de kan legge ut med småbåter og ubåter.

- Er det risiko for at det kan bryte ut en konvensjonell krig mellom Iran og USA, Ulriksen?

- Ja, men det har det vært lenge.

Ulriksen utelukker heller ikke at tilhengere av Soleimani kan handle på egenhånd for å søke hevn.

- Mitt inntrykk er at det er en maktkamp i Iran. Nå har de (USA red.anm.) tatt Soleimani, som er en superhelt i Iran. Han har vært et stort navn i Revolusjonsgarden og Quds (Irans elitestyrke red.anm.). Det er ikke sikkert at iranske myndigheter vil ha kontroll på hans folk i Quds. De kan finne på å handle på egenhånd. Dette er folk som har slåss mye. De har deltatt i kamphandlinger i både Irak og Syria.

- Det som også er interessant er hva Kina og Russland vil foreta seg nå – om de vil forsøke å roe ned situasjonen eller gjøre noe annet.

Fredag ettermiddag fordømte Russland likvideringen av Soleimani, og omtalte det som et attentat uten folkerettslig grunnlag. Kina har i skrivende stund ikke kommet med noen offisiell uttalelse.

- Det som er farlig er at dette kan åpne opp for et høyt spill med mange aktører med ulike interesser. Det kan være noen som ønsker en krig og vil prøve å framprovosere det, sier Ulriksen.

Demonstranter brenner et amerikansk flagg i Irans hovedstad Teheran etter rakettangrepet hvor general Qasem Soleimani ble drept. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Forventer en økning i angrep

Sky News’ utenrikspolitiske redaktør skriver i analysen at Iran kan finne på å begå flere brudd på atomavtalen, som har til hensikt å hindre landet fra å få kjernevåpen.

Avtalen ble framforhandlet av USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland, Kina og EU i 2015. Trump-administrasjonen har senere trukket seg fra avtalen.

Haynes tviler på at et iransk motangrepet vil begrense seg til et enkeltangrep i Irak, men tror imidlertid responsen vil bestå av økt og vedvarende fiendtlighet fra regimet.

«Hva som skjer nå, avhenger av hvor langt Teheran er villig til å la konfrontasjonen gå. Vil de være tilfreds med å slå tilbake mot USA i den utvidede Midtøsten-regionen via stedfortredende styrker, en handling som kan forhindre en direkte konfrontasjon mellom de to partene? Eller vil regimet velge å ramme amerikanske interesser direkte?» skriver Haynes.

«Det er høyst usannsynlig at de vil forsøke å utføre et konvensjonelt angrep på amerikansk jord, som for eksempel med en kryssermissil - en påminnelse om den geografiske fordelen USA har. Men det utelukker ikke muligheten for et cyberangrep,» skriver Haynes.

«USA vil være forberedt på - og forventer - en økning i angrep på sine baser fra pro-iranske militante grupper,» skriver Haynes.

Den amerikanske ambassaden i Irak har fredag rådet alle amerikanske borgere til å forlate landet.

Trump-administrasjonen har utvilsomt vurdert ulike alternativer før president Trump besluttet å beordre likvideringen av Soleimani. Droneangrepet på Soleimani var et direkte svar på hendelsen der pro-iranske militante grupper stormet USAs ambassade i Bagdad i Irak på nyttårsaften, samt et rakettangrep som tok livet av en amerikansk borger forrige uke.

Likvideringen av Soleimani var trolig den mest alvorlige av de mulige motangrepene Trump hadde på bordet, skriver Haynes.