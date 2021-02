Dette er konflikten mellom Navalnyj og Russland

Den russiske regimekritikeren har vært en torn i president Vladimir Putins side i et tiår.

Tirsdag ble den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj dømt til tre og halvt års fengsel for å ha brutt meldeplikten for en betinget dom fra 2014.

Selv hevder han at dommen fra 2014 var politisk motivert, fordi han er en av Russlands president Vladimir Putins fremste kritikere.

Tirsdagens dom er imidlertid ikke Navalnyjs første, han har nemlig blitt dømt til både korte og lengre dommer. Dommene er blant annet for å ha organisert demonstrasjoner mot presidenten.

Les mer: - Putins luksuseiendom utstyrt med do-børster til 7000 kroner per stykk

Over et tiår med kritikk

Putin-kritikeren ble for alvor kjent i Russland og utenfor landets grenser i forbindelse med massedemonstrasjonene i landet under valgene i 2011 og 2012.

Siden har kritikken, protestene og uttalelsene fortsatt i over et tiår.

I 2014 ble Navalnyj plassert i en flere måneder lang husarrest etter at den russiske Etterforskningskomiteen ba en domstol om det. Da var han tiltalt for underslag og hvitvasking av 27 millioner rubler fra to selskap, deriblant den franske kosmetikkprodusenten Yves Rocher. Selskapet har tidligere gått ut og avvist at Navalnyj har svindlet dem.

Kritikeren ble dømt til tre og et halvt års betinget fengsel. Under domsavsigelsen rettet han kraftig kritikk mot presidenten.

– Putins regime må knuses! sa Navalnyj.

Politikeren har hele tiden uttalt at dommen var politisk motivert, og ikke reell.

Les også: Sjokkerende påstand fra eks-KGB-agent: – Pleiet Trump som et russisk aktivum i 40 år

Dømt igjen

Mellom 2014 og 2017 ble Navalnyj pågrepet en rekke ganger for demonstrasjoner, og satt i fengsel i flere kortere perioder.

Ifølge NTB tillater den russiske grunnloven at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt i 2017 kriminaliserte protester som ble organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter. Ofte nektet disse å godkjenne demonstrasjonene som ble organisert av Kreml-kritikere.

I 2017 ble han imidlertid igjen kjent skyldig i underslag. I november 2016 ble nemlig dommen fra 2013 underkjent i russisk høyesterett, og sendt tilbake til ny behandling. Det skjedde etter at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fastslo at Navalnyj og en annen tiltalt ikke hadde fått en rettferdig rettsprosess.

Dommen førte til at han ikke kunne stille til valg året etter, men uttalte at han allikevel ville kjempe for å bli president.

- I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre. Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, da han etter at den nye dommen falt.

Det hjalp imidlertid ikke, og valget i 2018, hvor Putin vant igjen, foregikk uten hans deltagelse.

Les mer: Erna Solberg: – Vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart slippes fri

Forgiftet

Opposisjonspolitikeren har vært en torn i siden for presidenten og hans allierte i mange år, men det hele toppet seg i 2020. Da ble Navalnyj forgiftet med nervegiften novitsjok.

Han ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men legene der var ikke i stand til å fastslå hva som feilet ham. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Charité-sykehuset i Berlin, hvor han lå i koma i tre uker.

Navalnyj anklaget Putin for å stå bak forgiftningen.

– Jeg hevder at Putin sto bak forbrytelsen, har han tidligere uttalt.

Russiske myndigheter har tidligere nektet for at de har vært involvert i forgiftningen av den regjeringskritiske politikeren.

EU har innført sanksjoner mot høytstående russiske tjenestepersoner nære president Vladimir Putin over forgiftningen.

Dro tilbake

17. januar i år reiste Navalnyj tilbake til Russland etter å ha tilbragt flere måneder i Tyskland. Han ble pågrepet etter ankomsten, før det ble bestemt at han skulle fengsles til 15. februar.

Tirsdag 2. januar ble han dømt til fengsel i tre og et halvt år for å ha brutt meldeplikten for den betingede dommen fra 2014.

Hans advokater mener at han umulig kunne overholde meldeplikten overfor russiske myndigheter mens han lå på sykehus i Tyskland, og at den betingede dommen derfor ikke kan omgjøres til ubetinget. De sier at kjennelsen vil bli anket.

Navalnyj hevder denne enorme eiendommen tilhører Putin:

– Russiske myndigheter må stanse sin politisk motiverte forfølgelse av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. Bruk av rettssystemet til å kneble ham er uakseptabelt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utenriksministrene i Storbritannia, USA og Tyskland fordømmer også fengselsdommen mot russeren Aleksej Navalnyj og gjentar oppfordringen om å løslate ham.

Reklame Derfor er denne vedkløyveren helt genial