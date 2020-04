Dette er korona-tiltakene som Erna kan endre etter påske

Norge kan bli det eneste landet i Norden uten åpne skoler og barnehager.

Tirsdag ettermiddag blir det trolig klart hvilke endringer som kommer i korona-tiltakene etter påske. Klokken 16 skal Erna Solberg holde pressekonferanse sammen med kunnskapsminister Guri Melby og helseminister Bent Høie.

Regjeringen har de siste dagene fått fremlangt flere ekspertrapporter om både korona-smittens utbredelse og de økonomiske konsekvenser, som skal være fundamentet for videre veivalg.

Etter at Folkehelseinstituttet mandag slo fast at man har epidemien under kontroll, er det ventet at enkelte tiltak vil bli lettet på.

Men hva vil endres?

Norge er for tiden i en praktisk talt unntakstilstand.

Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.

Folk som oppholder seg sammen over lengre tid (f.eks. på arbeidsplass), skal holde en avstand på to meter, og det er ikke lov å samles mer enn fem personer utendørs.

Alle som har vært i utlandet, må holde seg hjemme i karantene i 14 dager.

Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands.

Alle fritidsreiser frarådes. Det er ikke lov å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommunen.

Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendige.

Det er innført adgangskontroll til helseinstitusjoner og sterk begrensning av besøk til institusjoner for eldre og andre sårbare grupper.

Alle kulturarrangementer (konserter, kino, teater mm) er avlyst eller stengt.

Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene.

Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges. Trening kan foregå i grupper på maksimum fem personer som holder to meters avstand mellom hverandre.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges.

Alle lurer på skoler og barnehager

Det tiltaket som i hverdagen har aller største innvirkning på både familier og næringslivet, er stengingen av skoler og barnehager. Å stenge var aldri anbefalt fra verken WHO eller Folkehelseinstituttet. Sverige har holdt begge deler åpent, Finland har holdt barnehagene åpne.

Regjeringen er under et massivt press for å gjøre noe med dette:

- Vi vet ikke hva som kommer. Det viktigste er å skape trygghet for folks helse og at færrest mulig blir syke. Og selve smittevernkompetansen sitter ikke i Næringslivets Hus. Samtidig håper vi dette veies mot andre hensyn: Fra bedriftenes side er eksempelvis stengte skoler og barnehager blant de tiltakene som koster mye i tapt verdiskaping, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til Nettavisen.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er bekymret for verdiskapningen fremover og for store skatteøkninger. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Hensynet til liv og helse må gå foran. Vi ber kun om at smitteverntiltakene må være forholdsmessige, det vil si at smittetiltak med høy økonomisk kostnad også bør ha høy antatt helseeffekt. Det vil også understøtte tilliten til tiltakene.

Utover det økonomiske, er det stor bekymring for de sosiale konsekvensene av stengte skoler.

Norge kan bli eneste nordiske land uten åpne barnehager og skoler

Norge har under pandemien fulgt etter de tiltakene Danmark har valgt, og mandag ble det kjent at Danmark vil åpne barnehager og de laveste trinnene på barneskolen etter påske. De har samtidig fleksible løsninger for personer i risikogrupper, både i barnefamilier og blant ansatte.

Åpning av barnehager og de laveste trinnene er trolig de grepene som vil ha størst innvirkning på økonomien: Barnehagebarn og de minste skolebarna kan naturlig nok ikke kan være alene hjemme, og er også i den aldersgruppen som er vanskeligst å kombinere med hjemmekontor.

Det er kort og godt enklere å sette en 6. klassing til å aktivere seg selv, enn en 4-åring.

Hvis Norge ikke åpner skoler og barnehager, vil Norge være det eneste nordiske landet som holder stengt. Både Finland, Sverige og Danmark har delvis åpent tilbud.

Fakta Fakta om smitteverntiltak i de nordiske landene ↓ Norge (tiltak til 13. april): * Alle barnehager, ungdomsskoler, videregående skoler og utdanningsinstitusjoner stenges. Barnehager og skoler må imidlertid sørge for et tilbud for barn av helsepersonell og andre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. * Folk som oppholder seg sammen over lengre tid (f.eks. på arbeidsplass), skal holde en avstand på to meter, og det er ikke lov å samles mer enn fem personer utendørs. * Alle som har vært i utlandet, må holde seg hjemme i karantene i 14 dager. * Helsepersonell får ikke lov til å reise utenlands. * Alle fritidsreiser frarådes. Det er ikke lov å overnatte på fritidseiendom utenfor bostedskommunen. * Folk oppfordres til å jobbe hjemmefra og unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. * Det er innført adgangskontroll til helseinstitusjoner og sterk begrensning av besøk til institusjoner for eldre og andre sårbare grupper. * Alle kulturarrangementer (konserter, kino, teater mm) er avlyst eller stengt. * Buffeter forbys. Restauranter og utesteder må legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand mellom gjestene. * Oslo har innført forbud mot alkoholservering på barer og de restauranter som er åpne. * Alle treningssentre, svømmehaller og badeland stenges. Trening kan foregå i grupper på maksimum fem personer som holder to meters avstand mellom hverandre. * Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende stenges. * Dagligvarebutikker får holde åpent. * Kollektivtilbudet opprettholdes for å sikre at alle som har samfunnskritiske funksjoner kommer seg på jobb. Danmark (tiltak til 13. april): * Alle skoler, utdanningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner har vært stengt siden 13. mars. * Alle offentlig ansatte skal ha hjemmekontor, bortsett fra personer i samfunnskritiske funksjoner. * Private virksomheter oppfordres til å la medarbeiderne ha hjemmekontor. * Grupper av mennesker skal ikke være flere enn ti – både innendørs og utendørs. * Restauranter, kafeer, kjøpesentre og butikker som ikke er matbutikker, skal holdes stengt til 13. april. * Danmark har stengt grensene for utenlandske statsborgere som ikke har særlig formål med å komme til landet * Alle dansker som er på ferie, skal komme hjem. * All unødvendig reiseaktivitet skal avlyses. Statsminister Mette Frederiksen har antydet at det er mulig med en «gradvis åpning» av landet etter påske. Sverige: * Regjeringen har forbudt samlinger med mer enn 50 personer. * Barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner holdes åpne. * Butikker, kjøpesentre og gallerier bør begrense antall personer som er i lokalene på samme tid. De bør også ha alternative køløsninger eller anvise hvor lang avstand det skal være mellom kundene. * Idrettsforeninger bør om mulig holde treninger og aktiviteter utendørs, utsette kamper og konkurranser og begrense antall tilskuere. * Foreninger og organisasjoner bør om mulig utsette årsmøter og lignende dersom møtet krever at deltakerne treffes på samme sted. * Arbeidsgivere bør sørge for at personale og besøkende holder avstand, at ansatte jobber hjemmefra og at de unngår unødvendige reiser dersom det er mulig. * I kollektivtrafikk og allmenne transportmidler bør antall reisende begrenses og antallet turer tilpasses, slik at man unngår trengsel. * Myndighetene oppfordrer til å begrense fritidsreiser. Finland (enkelte tiltak gjelder til 13. mai): * Skoler og undervisningsinstitusjoner holdes stengt. Åpning for å sende barn i 1.–3. klasse på skolen. * Barnehagene er åpne. * Samling i grupper begrenset til ti personer. * Helsingfors og Nyland fylke rundt hovedstaden er avstengt fra resten av Finland til 19. april. * Restauranter og kafeer stenges fra 4. april og til utgangen av mai. * Matbutikker og apotek er åpne som vanlig. * De fleste kinoer og teatre er stengt. * Treningssentre er åpne.

Begrensninger i testing kan hindre lettelser

Det har kommet klare meldinger fra myndighetene om at de ønsker å erstatte enkelte av de mest inngripende tiltakene med langt mer aggressiv testing og smittesporing.

Utfordringen er at testkapasiteten er langt lavere enn ønskelig. I dag blir ikke engang alle som tror de er smittet fulgt opp.

Dette jobbes det nå iherdig med å gjøre noe med, men hvor raskt testkapasiteten kan økes vil avgjøre i hvilken grad tiltak vil bli videreført, endret eller hevet. Dette kan være alt fra frisører, til karantenereglene - og ikke minst arbeidslivet.

Det har også kommet meldinger om at det kan bli ulike regler i ulike deler av landet.

Disse tingene vil trolig ikke endres

Basert på intervjuer både regjeringen og helsemyndighetene har gjort de siste dagene, er det nesten utelukket at det vil gjøres noe med anbefalinger om samling i større grupper og reiseråd.

Norge og Sverige har en lang felles grense, og Sverige har valgt en strategi der viruset spres i befolkningen. Norge har valgt det motsatte, åpning av grensene vil derfor ikke kunne gjennomføres.

De generelle hygienerådene og anbefalingene om å holde avstand vil sannsynligvis ikke forsvinne før sommeren - kanskje ikke før nyttår.

Hytteforbudet

Hytteforbudet har aldri vært en del av en smittevernfaglig anbefaling, men var en politisk beslutning etter at en del ordførere var redd for at helsevesenet skulle overbelastes.

Hytteforbudet har spesielt vært etterspurt fra vintersportdestinasjonene, og der representerer påsken langt på vei slutten av høysesongen.

Målt opp mot ulempene med større trengsel i byene i helgene, henger forbudet trolig i en tynn tråd når påsken er over.

