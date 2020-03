Dette er koronanyhetene lørdag 21. mars 2020

Oslo forbyr skjenking av alkohol, WHO-rådgiver mener hytteforbud bare er tull og antallet korona-smittede slutter ikke å øke.

Den svenske smittevernseksperten, og WHO-rådgiveren, Johan Giesecke, går ut mot hytteforbudet i Norge.

– Jeg forstår ikke forbudet, så fort blir man jo ikke veldig syk av korona. Man blir litt syk, kjenner litt feber, så man rekker jo å reise hjem, sier han til NRK.

Helseminister Bent Høie har understreket at han håpet å ta beslutningen om hytteforbud, men har forklart at det er kapasitetsårsaker som ligger bak avgjørelsen.

Oslo forbyr skjenking av alkohol

Brudd på smittevernsreglene i serveringsbransjen gjør at Oslo stengte kranene på ubestemt tid fra lørdag klokken 20.30.

- Jeg kan bekrefte at det midlertidig blir forbudt å servere alkohol i Oslo, sier pressekontakt i næringsetaten i Oslo, Ninja Sandemose, til Nettavisen.

Antall korona-smittede slutter ikke å øke

Nettstedet Worldometers, som består av en gruppe uavhengige utviklere, forskere og frivillige, følger antall smittede personer verden over svært tett.

Hver dag fører de statistikk blant annet over hvor mange nye smittetilfeller som blir meldt inn på verdensbasis.

Tviler på portforbud

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener den høye tilliten i det norske samfunnet gjør at portforbud trolig blir unødvendig.

– I Norge har vi et samfunn med høy tillit, og folk følger rådene som blir gitt. Derfor blir det trolig ikke nødvendig med portforbud, sier Nakstad til NTB.

Han understreker imidlertid at det kan bli nødvendig med andre tiltak enn de som er på plass i dag. Tidlig i neste uke skal det komme en oppdatering på hvordan det norske samfunnet blir organisert framover for å forhindre at koronautbruddet blir for stort.

– Unge og friske rammes blindt

Flertallet av dem som rammes av koronaviruset, er eldre og personer med kroniske sykdommer, men også unge, friske rammes, også i alvorlig form.

Torsdag skrev VG at 11 pasienter under 50 år ligger til intensivbehandling med koronasmitte ved norske sykehus. To av pasientene er under 24 år.

Leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, mener nye data fra USA, Danmark og Norsk intensivregister om sykehusinnlagte pasienter er foruroligende, skriver Aftenposten.

Forsvarsrekrutter må sove i telt

For å forhindre koronasmitte har Forsvarets rekrutter langs russergrensa fått ordre om å flytte ut i telt på ubestemt tid.

De 550 soldatene fra Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er alle flyttet ut av leiren, slik at kaserner og annen infrastruktur kan frigjøres for å håndtere eventuell smitte som oppstår, skriver NRK.

Store mørketall

- Det er store mørketall. At vi nå tester mange flere enn for bare en uke siden er også med på å påvirke dette bildet, forteller assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Nettavisen.

Han sier at veldig mange nordmenn blir testet.