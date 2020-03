Dette er lungene til en ung korona-pasient: - Skremmende

En WHO-ekspert, en belgisk akuttlege og en amerikansk helsetopp mener unge mennesker må ta covid-19-sykdommen på alvor.

Studier og statistikk viser at det er en enorm overvekt av eldre som først og fremst rammes med dødsfall som følge av covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset. Folkehelseinstituttet anslår at 90 prosent av dødsfallene vil være blant aldersgruppen over 70 år. En studie fra Italia viser også at de eldre er overrepresentert blant de døde. Snittalderen for de seks døde i Norge er 89 år.

Men førstehåndserfaring viser likevel at tilsynelatende friske og relativt unge mennesker kan bli alvorlige syke av koronaviruset.

Torsdag er det elleve personer under 50 år i Norge som mottar intensivbehandling, hvor av to er under 24 år, ifølge VG.

Den belgiske akuttlegen Ignace Demeyer kom mandag med urovekkende opplysninger i et intervju med den belgiske allmennkringkasteren VRT, som er gjengitt av Belgias største engelskspråklige avis The Brussels Times, samt britiske og amerikanske tabloidaviser.

Demeyer jobber på sykehuset Onze Lieve Vrouw i Aalst i Belgia, og har opplevd koronakrisen på nært hold.

Fakta Slik forebygger du smitte ↓ Folkehelseinstituttet kommer med en rekke råd til hvordan du kan forebygge smitte. Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk. Håndvask Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann. Hostevaner Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Klesvask og rengjøring I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se Råd til pasienter som isoleres i hjemmet Andre forebyggende råd Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.

Fra 12. mars innførte Helsedirektoratet restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner.

Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger, først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.

Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten. Kilde: Folkehelseinstituttet

«Intet annet enn skremmende»

Han beskriver røntgenbilder av lunger til unge koronapasienter på akuttmottaket som «intet annet enn skremmende». Nyhetsbyrået Reuters har frigitt bilder som viser røntgenbildene Demeyer viser til, men nøyaktig alder på pasienten er ikke oppgitt.

Demeyer sier sykehuset får stadig flere innleggelser av unge mennesker i alderen 30 til 50 år, som blir alvorlig syke til tross for ingen underliggende sykdommer.

- Dette er folk som ikke røyker. De har ingen andre tilstander som diabetes eller hjertesykdommer, sier han i intervjuet.

- Alle sier de er plaget av de samme tingene. De har alle vært syke i en uke og har vært hjemme med influensa. Og så opplyser de om plager som tør hoste og kortpusthet, sier Demeyer.

Han sier flere av pasientene har lav oksygenmetning i forhold til det alderen skulle tilsi.

Den belgiske legen peker på røntgenbilde av lungene til en pasient rammet av covid-19. Foto: Yves Herman (Reuters)

Strenge tiltak og restriksjoner

Belgia har i skrivende stund i overkant av 1800 bekreftede smittetilfeller og 21 dødsfall. Onsdag ettermiddag iverksatte Belgia særdeles strenge tiltak og restriksjoner for å bekjempe koronaviruset. Tiltakene gjelder i tre uker framover, og innebærer stengte butikker og delvis forbud mot å ferdes ute. Unntaket er hvis en har viktige ærend eller skal på jobb.

Matbutikker, apotek, legekontorer og banker holdes fortsatt åpent. Politiet skal håndheve brudd på forbudet, og kan ilegge bøter, skriver The Brussels Times. Alle utenlandsreiser er forbudt så lenge de ikke anses som strengt nødvendig.

- Unge mennesker er ikke immune

Direktør for USAs Nasjonale institutt for sykdomskontroll, Anthony Fauci, gikk også ut og advarte unge amerikanere mot å stille seg likegyldig til sykdommen.

- Dere er ikke immune eller sikret mot å bli alvorlig syk, sa Fauci på CNNs «State of the Union» på søndag, ifølge Politico.

- Selv om det er de eldre og dem med underliggende sykdommer som er overrepresentert i totalsummen, er ikke viruset en matematisk formel. Det vil skje at unge mennesker ender opp med alvorlig sykdom, sa han.

Fauci er en anerkjent immunolog som har bidratt mye i hiv- og aids-forskningen.

WHO: - Unge folk døde i Kina

Bruce Aylwar ledet Verdens helseorganisasjons (WHO) operasjon med å vurdere koronaepidemien i Kina. Han forteller at WHO fant ut at det hadde vært mange dødsfall blant folk som ikke hadde underliggende sykdommer, og som var flere tiår yngre enn dem i den mest utsatte aldersgruppen, skriver australske ABC News.

- I enkelte områder var det mindre enn 50, mindre enn 20 prosent som lokalt helsepersonell kunne identifisere med forekomster av flere ulike sykdommer. Folk som hadde underliggende sykdommer hadde absolutt en høyere risiko for å dø av sykdommen, men i de fleste tilfeller var det ingen andre forvarsler, bortsett fra alder, på at de kunne dø, sa Aylwar i et nettbasert seminar for australsk helsepersonell tidligere denne måneden.

- Jeg vil også understreke at det var mange personer i 30-, 40- og 50-årene som også døde, sa Aylwar.

Det øverste bildet viser røntgen av friske lunger 16. mars. Det nederste bildet viser lungene til en koronasyk pasient, som ble tatt på sykehuset i Aalst i Belgia 15. mars. Foto: Yves Herman (Reuters)

Italia verst rammet etter Kina

Kina og Italia er de landene som er verst rammet av koronaviruset. Kina har 80.000 påviste smittetilfeller og 3245 dødsfall. Mens Italia har over 41.000 påviste smittetilfeller og over 3400 dødsfall torsdag kveld.

Flere av smittetilfellene i Norge stammer fra Nord-Italia. Jörn Klein er førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han utelukker ikke at Norge kan havne i tilsvarende situasjon som Italia.

- I den nåværende situasjonen der covid-19 raskt sprer seg over hele verden og antall tilfeller i Europa og Norge øker med økende tempo i flere berørte områder, er det behov for øyeblikkelig målrettet handling. Dagens informasjon, indikerer en sannsynlighet at det i løpet av noen uker eller til og med dager at lignende situasjoner som vi kjenner fra Italia kan sees i andre EU-land og Norge, sier Jörn Klein til Nettavisen.