Dette er søknaden til Philip Manshaus om opptak til nynazistisk organisasjon

Deltok i rekrutteringsmøte en måned før terrorangrepet mot moské i Bærum og drapet på stesøsteren.

OSLO (Nettavisen): 20. juni i fjor tikket det inn en mail i innboksen til den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen (DNM).

DNM kaller seg nasjonalsosialister og har som fremste politiske mål å stoppe det de mener er masseinnvandring til Norden og sende tilbake alle som ikke er etniske nordeuropeere.

Mailen de mottok var fra terroristen Philip Manshaus, som søkte opptak som medlem til organisasjonen.

Lørdag 10. august, syv uker etter henvendelsen til DNM, drepte han sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen fordi hun hadde asiatisk bakgrunn, før han utførte terrorhandling i Al-Noor-moskeen i Bærum. Ingen ble alvorlig skadd i moskeen.

Her kan du lese alt om terrorsaken i Bærum.

- Gjør meg fullstendig gal

Manshaus erkjenner å ha begått de straffbare handlingene han er tiltalt for, men nekter straffskyld og har påberopt seg nødverge fordi han mener handlingene var nødvendig for å redde den nordiske rasen. Rettssaken starter torsdag i Asker og Bærum tingrett.

I søknaden, som er en del av bevisene til politiet, og som Nettavisen har fått tilgang til, søker han opptak med status som «medlem».

Les også: Philip Manshaus skal ha planlagt terrorangrep i Oslo sentrum

DNM differensierer mellom tre ulike medlemskap; aktivist, som er for de mest dedikerte, vanlig medlem og støttemedlem. Medlemskontingenten er en valgfri sum på minimum 500 kroner i året for støttemedlemmer, mens prisen er mellom 100 og 300 kroner per måned for vanlige medlemmer, og det samme gjelder for aktivister.

I søknaden skriver han blant annet:

«Mitt navn er Philip og jeg søker medlem-stilling i organisasjonen. Hvorfor jeg søker denne begrensede stillingen er i hovedsak begrunnet i at jeg er i arbeid, men jeg er tilbøyelig til å melde meg som aktivist ved senere anledning. Jeg har tidligere vært nølende i å ta kontakt med organisasjonen da det var oppfatning at det ville være lurere å forbeholde en lav profil, men jeg er rett og slett ikke i stand til å ikke ha et eneste individ å kunne betro meg til, og finne forståelse hos. Det gjør meg fullstendig gal og det er ikke sunt for et menneske, har jeg besluttet.»

23. juni, tre dager etter at Manshaus sendte sin søknad, fikk han svar fra lederen av DNM Norge, Tommy Olsen.

«Vær hilset Philip. Din søknad er mottatt. Godt du tar steget frem! Du vil herved bli kontaktet av Eskil Nielsen, Redesjef på Østlandet, så fort det lar seg gjøre.»

Les også: Nye bilder: Her er Manshaus pågrepet og undersøkt av politiet

Dette er innholdet i noe av korrespondansen Manshaus hadde med Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Nettavisen har tilgang til originalmailene, men av kildevernhensyn er det eksakte innholdet kopiert til et teksdokument. Foto: Skjermdump

Møttes midt i Oslo sentrum

DNM deler hvert land inn i geografiske områder som kalles for «reder». Norge består av fem reder og Østlandet er rede 1.

9. juli 2019, en måned før terrorangrepet, tok Eskil Nielsen kontakt med Manshaus på mail. Nielsen var på dette tidspunktet redesjef for Østlandet og rekrutteringsansvarlig. Det ble enighet om å møtes til et såkalt rekrutteringsmøte 11. juli.

Fra den nynazistiske organisasjonen møtte Nielsen og Tommy Nyberg, en annen kjent person i miljøet. I politiavhør har de forklart at de ikke lenger er medlem av DNM, men Nielsen er nå medlem av den høyreekstreme organisasjonen Nordisk Styrke.

Klokken 19.00 møtte Nielsen og Nyberg Manshaus ved den berømte tigeren ved Jernbanetorget midt i Oslo sentrum. Praten tok de over en kaffe i andreetasje inne på Oslo S.

Les også: Psykiatrirapport: Philip Manshaus angret på at han ikke drepte flere under terrorangrepet

Eskil Nielsen (t. v.) og Tommy Nyberg møtte Manshaus i Oslo sentrum i et rekrutteringsmøte til den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Begge har tidligere vært ledere i organisasjonen. Bildet er fra januar i fjor og en del av straffesaksdokumentene til politiet. Av kildevernhensyn gjengir Nettavisen bildet som tegning. Foto: Siv Grethe Bøhn-Pettersen / Amedia

For å bli tatt opp som medlem av DNM gjennomføres to rekrutteringsmøter. Det første møtet er for å danne et inntrykk av den som søker opptak og det kan prates om løst og fast, har Nielsen og Nyberg forklart til politiet.

I det andre møtet er tematikken mer spesifikk på organisasjonens ideologi og forventninger til medlemmene.

2. september i fjor høst, tre uker etter terrorangrepet, ble Nielsen pågrepet av politiet i sitt hjem. De ønsket å avhøre ham om møtet med Manshaus. Boligen hans ble ransaket mens han ble kjørt fra en adresse på Østlandet til Politihuset på Grønland i Oslo.

Nielsen ble ikke varetektsfengslet, og var heller ikke mistenkt som medvirker til terroranslaget.

I avhøret forklarte han seg om hva de snakket om i møtet med Manshaus, om at medlemmer som blir tatt opp får hefter og en innføring i hva organisasjonen driver med etter opptak. Han fortalte til politiet om at de snakket med Manshaus om problemer med innvandring til Norge, i tillegg at Manshaus tok opp temaet om ulovlige våpen.

Les også: Philip Manshaus tapte kampen om millionformuen

- Tar opp våpen i hver samtale

I avhørsrapporten kommer følgende frem:

«Avhører spør hvilke tanker vitnet (Nielsen, red. anm.) har om at Philip tok opp temaet våpen. Vitnet sa at det var fare for at politiet ville ta våpnene, siden politiet mente at man hadde "feil politiske meninger". På spørsmål hva vitnet tenkte om at Philip tok opp temaet ulovlige våpen med vitnet, tenkte vitnet at det ikke var noen stor sak.

Dette har vitnet opplevd før. De tar opp våpen i hver samtale, og snakker om at det er fare for at våpnene blir tatt. Dette med tanke på politiet og PST. Det skjer selv om man ikke har gjort noe ulovlig. På spørsmål hva som er grunnen til dette, svarer vitnet at det er fordi man har feil politiske meninger, og skal gjøre livet "litt surere" for den personen.»

Nettavisen har gjort flere henvendelser til Nielsen, men han har ikke besvart noen av dem.

5. september, tre dager etter at Nielsen var i avhør, var det Tommy Nyberg som måtte svare på spørsmål fra politiet. Også han forklarte at ulovlige våpen var et tema med Manshaus under rekrutteringsmøtet.

Les også: Politiet: Manshaus viser ingen tegn til anger

«Ulovlige våpen måtte han kvitte seg med. De sa også dersom han hadde våpen, så var det en risiko for at han kunne miste lisensen til disse dersom han ble med hos dem.

De har alltid to intervjuer med søkere til Motstandsbevegelsen. I det første møtet snakker de med personen for å finne ut hvem denne er og de informerer om organisasjonen.

I det neste møtet har søkerne gjerne fått tenkt gjennom ting og da får de bestemme seg om de vil være med og om de da vil være aktivist eller medlem. Men så langt kom de aldri.»

Årsaken til at Manshaus ikke ble tatt opp som medlem var litt tilfeldig, ettersom at ulike årsaker gjorde at både Nielsen og Nybeg trakk seg ut. I avhør går det frem at det var uenigheter internt i organisasjonen om veien videre og hvilke mål de skulle ha.

Manshaus purret på mail for å få til et oppfølgende møte, men fikk aldri svar. Den siste mailen sendte Manshaus 28. juli.

Manshaus møtte de tidligere lederne i den nynazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen ved den berømte tigeren midt i Oslo sentrum i fjor sommer, kort tid før terrorangrepet. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Tar avstand fra moskéangrep

Nyberg har forklart til politiet at han ikke følte at Manshaus kunne nok om DNMs ideologi, og har stusset over om han var rett person for en slik organisasjon.

«Vitnet (Nyberg, red. anm.) visste ikke hva slags medlemskap Manshaus søkte. Slik vitnet forsto det, så var ikke Manshaus noe direkte innsatt i verken Motstandsbevegelsen eller nasjonalsosialisme.

Og da vitnet spurte han om betegnet seg selv som nasjonalsosialist, så sa han at han hadde lest partiprogrammet deres og det var mye der han var enig i.

Men han hadde ikke utviklet noen politisk ideologi. Vitnet oppfattet han mer som en som søkte etter en eller annen form for tilhørighet», heter det i avhøret.

Nettavisen har i flere dager forsøkt å få kommentarer fra Nyberg, men han har ikke besvart noen av våre henvendelser.

I avhør har både Nielsen og Nyberg forklart at de tar avstand fra Manshaus' terrorhandling, og fra at han angrep en moské.

Begge har også forklart til politiet at de er glad for at han ikke ble tatt inn i DNM fordi det ville rammet organisasjonen og det høyreekstreme miljøet hardt med dårlig omtale i media.

Statsadvokat Johan Øverberg ønsker ikke å gi kommentarer i forkant av rettssaken. Forsvarer for Manshaus, Unni Fries, har ikke besvart Nettavisens henvendelser. Medforsvarer Audun Beckstrøm har ikke hatt anledning til å kommentere saken.