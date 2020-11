Dette er Trump-ordrene Biden vil stryke med et pennestrøk

Biden vil oppheve flere av Trumps presidentordre allerede første dag i Det hvite hus.

USAs påtroppende president Joe Biden vil reversere flere av president Donald Trumps presidentordrer (executive order) allerede første dag i Det hvite hus, opplyser Biden-kampanjen til Fox News mandag kveld.

Biden vil i første omgang utstede fire presidentordre for oppheve instrukser som er ført i pennen av president Trump, melder Fox News.

En presidentordre er en nedskrevet ordre fra sittende president som føderale etater og departementer er forpliktet å følge. Det er artikkel 2. i grunnloven som gir presidenten fullmakt til å beordre denne typen instrukser.

«Presidenten har anledning til å gi vidtrekkende instruksjoner til statsforvaltningen i form av presidentordrer. Disse skal være utdyping eller spesifisering av vedtak i Kongressen eller av oppgaver presidenten er gitt i grunnloven. Ordrene kan blant annet gjelde opprettelse av nye etater, gi retningslinjer for saksbehandling eller iverksette enkeltstående tiltak,» skriver historiker Hallvard Notaker i Store Norske Leksikon.

Donald Trump holder fram én av de rundt 190 presidentordrene han har signert i løpet av sine snart fire år i Det hvite hus. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Fire presidentordrer på dag én

Ifølge Fox News vil Biden benytte seg av presidentordrer for å innlemme USA i Paris-avtalen igjen, gjenopprette DACA-programmet, innlemme USA i Verdens helseorganisasjon (WHO) igjen og reversere innreiseforbudet som rammer reisende fra flere store muslimske land.

Innreiseforbudet gjelder for reisende fra de muslimske landene Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen. Nord-Korea og Venezuela ble også inkludert i forbudet på et senere tidspunkt.

Trump begrunnet forbundet med nasjonale sikkerhetshensyn, men forbudet har også hindret innreise for enkelte immigranter, flyktninger og visuminnehavere, skriver Forbes.

Joe Biden er allerede godt i gang med å forberede seg på presidentvervet. Her er han avbildet etter et møte med den nyopprettede koronakomiteen som skal håndtere pandemien som herjer. Foto: Jonathan Ernst (Reuters)

Trump har utstedt 192 presidentordre

President George W. Bush utstedte 173 presidentordre i første presidentperiode og 118 i andre periode. President Barack Obama utstedte henholdsvis 147 og 129 presidentordre i første og andre periode.

President Trump har i løpet av sin første periode utstedt 192 presidentordre, viser statistikken til The American Presidency Project.

Til sammenligning utstedte president Franklin D. Roosevelt hele 3721 presidentordre i løpet av sine tolv år i Det hvite hus.

Woodrow Wilson utstedte 1803 presidentordre på åtte år, mens Calvin Coolidge utstedte 1203 presidentordre på sine snaut seks år i Det hvite hus.

Oppheve abort-fiendtlig finanspolitikk

I tillegg vil Biden reversere Mexico City Policy, som Trump gjeninnførte kort tid etter at han inntok Det hvite hus i 2017. Politikken forbyr amerikansk offentlig finansiering av internasjonal uavhengige organisasjoner som støtter abort, melder Fox News.

Forbes skriver at Biden også har planer om å gjenopprette DREAMers-programmet, som tillater barn av udokumenterte immigranter å forbli i USA, noe som vil anses som en direkte reversering av Trumps immigrasjonspolitikk.

Biden vil også sørge for at Barak Obamas DACA-program (Deferred Action for Childhood Arrivals) gjenopprettes, som gir disse barna anledning til å jobbe og bo i USA uten å måtte leve med trusselen om å bli utvist.

Biden har også varslet at han vil utstede en presidentordre for å danne en handlingskomité med mål om å gjenforene foreldre med over 500 barn som ble atskilt fra sine mødre og fedre i interneringsleirer ved grensen til Mexico.

Under Trump-administrasjonen ble det praktisert en vedtatt politikk om å oppløse flyktningfamilier, noe som etter hvert ble stanset av en føderal domstol, ifølge CNN.

Illegale flyktningbarn ved grenseområdene til Mexico ble også separert fra voksne under Obama-administrasjonen. Men en forskjell er at barna ble kun atskilt dersom myndighetene var bekymret for barnas velvære, eller i tilfeller der det ikke kunne stadfestes at de voksne faktisk var barnas formynder.

Biden vil også oppheve forbudet om transkjønnede i militæret, skriver Forbes.

Varslet ny Iran-politikk

Biden har også varslet en ny politikk overfor erkefienden Iran, men har foreløpig ikke utdypet nøyaktig hva dette vil innebære. President Trump trakk USA ut av atomavtalen med Iran i 2018, noe som ble møtt med store protester fra de andre landene som er tilsluttet avtalen (Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU). Atomavtalen går ut på at sanksjonene mot Iran ble opphevet i bytte mot internasjonal innsyn i landets atomprogram.

Biden oppretter også en egen koronakomité for å håndtere den pågående pandemien som hittil har krevd 250.000 menneskeliv i USA. Den påtroppende presidenten frykter at ytterligere 200.000 mennesker vil miste livet før en vaksine blir tilgjengelig. USA har over 10 millioner bekreftede koronatilfeller.

Biden vil også ha ytterligere fokus på andre klimatiltak, Trumps skattepolitikk og delvis sletting av studiegjeld.