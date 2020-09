Dette er Trumps nye skrekkvideo

Kommentator og republikaner tror demonstrasjonene og ødeleggelsen kan bidra til et valgskred for president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Både president Donald Trump og Joe Biden bruker nå demonstrasjonene og volden som foregår flere steder i USA aktivt som en del av valgkampen.

Trump prøver å overbevise velgerne om at demonstrantene og de som står bak ødeleggelsene er demokrater, mens Biden på sin side fordømmer volden og gjør et poeng av at Trump fyrer opp stemningen, og bidrar til at protestene og volden eskalerer.

Se videoen fra Trumps valgkampanje øverst i saken.

Biden: - Plyndringer er ikke protester

- Opptøyer er ikke protester. Plyndringer er ikke protester. Det er lovløshet, enkelt og greit. Og de som gjør det, skal straffeforfølges, heter det i en valgvideo som Biden nylig la ut. Videoen viser blant annet utbrente biler og bygninger rundt om i USA.

- Det brenner, og vi har en president som blåser opp flammene. Han kan ikke stoppe volden fordi han har støttet den i årevis, sier Biden i videoen.

Videoen, som heter «Be Not Afraid», er en del av en kampanje som Biden nå bruker 45 millioner dollar på, rett over 400 millioner norske kroner, på sosiale medier og på TV i statene Arizona, Florida, Michigan, Minnesota, Nevada, Nord Carolina, Ohio, Pennsylvania og Wisconsin.

Se videoen til Joe Biden her:

Biden har også lagt ut en video som heter «Føler du deg trygg i Trumps USA?» Se videoen her:

Trump på sin side, retweetet på mandag en video som sønnen Donald Trump Jr. la ut på Twitter i helgen.

- Joe Biden-supportere ødelegger samfunn rundt om i Amerika, skriver Trump Jr. som har hashtagget videoen med #BidenRiots.

På søndag delte presidenten også en video som viser bilder av at flammene har fått tak i begge bena hans under en demonstrasjon i Portland i helgen. I videoen kan man se mannen løpe bortover gaten, mens musikken «Footlose» spiller i bakgrunnen.

- Dette er Demokratenes «fredelige demonstrasjoner». Sick! skriver Trump.

Trump gjør også ofte et poeng av at byer som opplever en økning i volden, er styrt av demokrater.

Republikaneren og kommentatoren Star Parker ved Center for Urban Renewal and Education, sier til Fox News at hun tror urolighetene og demonstrasjonen rundt om i USA kan åpne opp for en klar Trump-seier i november.

- Jeg tror de er med på å sørge for at det går mot et valgskred for Donald Trump, sier Star Parker.

- Han kan til og med vinne den eneste staten som Ronald Reagan aldri ikke fikk etter den siste kampen vi hadde med denne typen antiamerikanske følelser. Vi snakker om alle disse organisasjonene nå, disse fredelige demonstrantene som benytter seg av samme taktikk som KKK: trusler, frykt, hva er det neste? spør Parker.

Kommentatoren tror også at kaoset kommer til å vedvare frem til valgdagen.

- Pandemien er en tapersak for Trump

- Trump fokuserer på lov og orden fordi pandemien er en tapersak for ham. Han har lagt den bak seg og later som om helsekrisen er over, skriver Hilmar Mjelde, seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE, i en kommentar til Nettavisen.

- Trump sier at kun han kan få kontroll på kaoset, selv om han de siste tre-fire årene har forårsaket mer kaos generelt enn noen annen president i amerikansk historie, sier Mjelde.

Både president Donald Trump og Joe Biden bruker nå demonstrasjonene og volden som foregår flere steder i USA aktivt som en del av valgkampen. Foto: Montasje: AP Photo/Evan Vucci/Twitter: @DonaldJTrumpJr

Han viser til at Nixon i 1968 og Bush i 1988 vant med en lov og orden-strategi, og at velgerne stoler typisk mer på Republikanerne i dette spørsmålet.

- Biden har kommet mye mer på hugget den siste uken. Men det er sprøtt at Biden måtte formanes til å ta klar avstand fra den voldelige uroen. Han trodde tilsynelatende at de radikale venstreaktivistene er mer representative for velgerne enn de som sitter hjemme og ser forferdet på uroen på TV. Og Trump fordømmer ikke vold begått av hans sympatisører eller væpnede ytre høyre-grupper, skriver Melde.

Demonstrasjonene hadde på lørdag pågått i hele 100 dager i Portland. Samme kveld ble 59 personer pågrepet av politiet etter nye uroligheter i byen. Dtte bilder er fra Portland i slutten av august. Foto: (NTB scanpix)

Høyreorienterte har overdrevet volden

USA-eksperten sier det er viktig å understreke at hele USA ikke er et gedigent åsted.

- Venstreorienterte medier har underdrevet volden og høyreorienterte har overdrevet den, skriver Mjelde.

- Lov og orden er både et delstatlig og et nasjonalt ansvar. De stedene hvor det er mest vold og uro ser vi at offentlig autoritet har brutt sammen. Lokale myndigheter evner eller vil ikke ta fullt ansvar. Delvis grunnet politisk feighet. Trump på sin side puster til ilden med sin retorikk. Og da kommer de væpnende borgervernsgruppene på banen. Det statlige voldsmonopolet - som er selve definisjonen på en stat - er nemlig ikke totalt i USA på grunn av våpenlovene, uttaler Mjelde til Nettavisen.

Har pågått i 100 dager i Portland

Demonstrasjonene hadde på lørdag pågått i hele 100 dager i Portland. Samme kveld ble 59 personer pågrepet av politiet etter nye uroligheter i byen, som startet etter at George Floyd døde under en pågripelse i mai.

Dette bildet er tatt i Portland på søndag 6. september. Foto: Nathan Howard/Getty Images/AFP

Flere av demonstrantene skal ifølge CNN har kastet flere brannbomber mot politiet og en av dem skal ha satt fyr på en av personene som befant seg i området.

Se TV-reportasjen fra demonstrasjonene her:

Mer enn 10.600 demonstrasjoner i USA

Ifølge selskapet ACLED, som spesialiserer seg på konflikt-datainnsamling, var det mellom 24. mai og 22. august i år mer enn 10.600 demonstrasjoner over hele USA. 95 prosent av dem var fredelige, mens mindre enn 570 av dem, rundt 5 prosent, hadde voldelige episoder. Av disse var 7.750 koblet til BLM-bevegelsen på mer enn 2440 steder i alle 50 stater og Washington, DC.

Ifølge tall fra NY Times tidlig i juli i år, hadde mellom 15 og 26 millioner mennesker i USA har deltatt i demonstrasjoner over George Floyds og andres død de siste ukene før 3. juli. I slutten av juni i år var det meldt om over 14.000 arresterte personer rundt om i USA etter alle opptøyene, ifølge Wikipedia. Bare i de to ukene etter at George Floyd døde, ble over 10.000 personer arrestert.