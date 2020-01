Dette er tunnelene president Donald Trump frykter

Denne tunnelen er et eksempel på hva Donald Trump og amerikanerne sliter med langs grensen til Mexico.

NEW YORK (Nettavisen): Nå har grensemyndighetene offentliggjort bilder og video av det som er en 1,3 kilometer lang tunnel som krysset grensen mellom USA og Mexico.

Se video av tunnelen, som startet ved Tijuana i Mexico og endte opp ved San Diego, øverst i saken.

1,7 meter høy narkotunnel

Det er fortsatt uklart hvem som har laget tunnelen, og ingen er blitt pågrepet i forbindelse med aksjonen som førte til oppdagelsen. Tunnelen ble oppdaget i august i fjor, men det er først nå man går offentlig ut og forteller om den.

- Jeg er svært begeistret over at denne avanserte narkotunnelen er blitt oppdaget og at den ikke lenger kan bli brukt til grensesmugling, sier agent Aaron M. Heitke i USAs toll- og grensesikkerhetsbyrå CBP, i en uttalelse.

Spesialagenten Cardell T. Morant i sikkerhetsdepartementet Homeland Security sier at tunnelen er et eksempel på hvor langt kriminelle organisasjoner er viktige til å gå for å kunne smugle over grensen.

Denne narkotunnelen på rundt 1,3 kilometer mellom USA og Mexico er et eksempel på hva Donald Trump og amerikanerne sliter med langs grensen til Mexico. Foto: cbp.gov

Videoopptaket av selve tunnelen viser tydelig hvor mye arbeid som er lagt ned i den. Tunnelen er i underkant av 1,7 meter høy og 60 centimeter bred. Den er er svært avansert og har et skinne-system, ventilasjon, elektrisitet og dreneringssystem - i tillegg til en en heis ved inngangen.

- Har skyld i 100.000 dødsfall årlig

President Donald Trump har tidligere uttalt at han mener mexicanske narkokarteller har skyld i 100.000 dødsfall årlig i USA.

– Vi mister 100.000 personer årlig som følge av det som skjer, og det som kommer gjennom Mexico, uttalte Trump i et intervju i november i fjor.

Samme måned fortalte amerikanske myndigheter at de den siste tiden gjort store beslag av ulovlige smertestillende piller som smugles fra Mexico, og at tester viste at 27 prosent av dem inneholder potensielt dødelige mengder fentanyl.

Ifølge myndighetene tar syntetiske opioider som fentanyl 130 menneskeliv daglig i USA.

Narkotunnelen som er funnet er rundt 1,7 meter høy og 60 centimeter bred. Foto: CBP.gov

Returnerte 62.000 migranter til Mexico

Nylig ble kjent at nærmere 61.000 mennesker har forsvunnet i Mexico siden landet erklærte krig mot narkotika i 2006. Onsdag denne uken markerte også ettårsdagen til programmet «Bli i Mexico», som var blant løftene president Donald Trump ga om å redusere innvandringen til USA under valgkampen i 2016.

USA har det siste året returnert flere enn 62.000 migranter over til grensa til Mexico som følge av den skjerpede praksisen for å slippe inn i landet.

Tusenvis av dem som er returnert over grensa til Mexico er ikke selv fra landet, men fra andre land i Mellom-Amerika som Honduras og Guatemala. Likevel må de vente på den andre siden av grensa til USA mens søknaden om asyl behandles.

Mexico har utplassert tusenvis av soldater langs grensa for å hindre migranter å ta seg over til USA. I mai fjor ble 144.000 mennesker stanset på vei inn over grensa, men i desember var det tilsvarende tallet redusert til 40.620 personer.

I alt 497 migranter døde på grensen i løpet av fjoråret, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Flyr ulovlige innvandrere langt inn i Mexico

Nettavisen fortalte nylig om at president Donald Trump nå setter opp ukentlige flyavganger med ulovlige innvandrere ut av USA.

Trump-administrasjonen har bestemt seg for ukentlig å fly ulovlige innvandrere fra USA og langt inn i Mexico for vise at de slår hardt ned på den ulovlige innvandringen ved grensen.

Denne uken opplyser CBP at de så langt har sendt ut 450 ulovlige innvandrere med slike fly.