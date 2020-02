Dette er ukens fem mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). Norge skal bli det første landet som kvitter seg helt med denne

Den tidligere Telenor-toppen Berit Svendsen, nå ansvarlig for utenlandssatsingen til Vipps og fast Nettavisen-kommentator, leverte ukens mest leste innlegg.

Den tech-interesserte damen fikk mange til å klikke seg inn for å lese om elektronisk fakturering og at Norge har som mål å bli det første landet i verden som kvitter seg med papirfakturaen.

2). Nei, skal vi bare anta, dere?

Kadra Yusuf, journalist, skribent og velkjent samfunnsdebattant, skrev et Facebook-innlegg som endte opp hos Nettavisen. Hennes gode refleksjoner rundt firebokstavers-verbet «anta» og hennes egen datter ble godt mottatt og mye lest.

«Rundt omkring i skolegårdene står det unge mennesker og ler høyt av lærere som antok noe om dem. De ler ikke fordi det er morsomt».

3.) Maksimum en biff i uken gir klimakrig mellom MDG og de norske bøndene

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrums kommentar som blant annet tok for seg biff, reduksjon av rødt kjøtt, et grønt politisk parti, norsk landbruk og Klimakur 2030 ( 1200 sider lang rapport) fikk fart på leserne.

4). Et NM med verdensklasse og VM-følelser

Den entusiastiske langrenns-skribenten Torbjörn Nordvall er en populær herre i Nettavisen-sammenheng. Han så mye kvalitet i NM-løypene på Konnerud i Drammen.

«Som svenske måtte jeg klype meg i armen flere ganger under den utmerkede NRK-sendingen, da den ene etter den andre av herreløperne stormet fram i Konnerud-terrenget.

Uten å overdrive er jeg ganske sikker på at de 40 første løperne på resultatlista for dagen er bedre, eller minst like bra, som fire av de seks svenske herreløperne som får gå distansen for det blågule landslaget neste helg under verdenscuprennene i Falun».

5). Folk som anklages for å ha inspirert til massedrap må ha rett til å forsvare seg

Det er mange som mener noe om Fjordman etter at han fikk spalteplass på debattsidene i Aftenposten.

Gunnar Stavrum mente også noe. Og når han mener noe, så blir det også gjerne lest.