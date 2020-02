Dette er ukens fem mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). Ny metode: Spår at Trump blir feid ut av Det hvite hus

Denne ukens menings-vinner om Trump og hans mulige endelikt som president ble ført i pennen av redaktør og kommentator Erik Stephansen.

En overraskelse av en kommentar som Nettavisens leserskare umiddelbart fattet interesse for.

2). Her signerer Kjell Inge Røkke avtalen staten taper 4,4 milliarder kroner på

Harde tall-fakta fra Nettavisen-sjefen sjøl, Gunnar Stavrum, ble godt mottatt blant leserne våre.

Hovedingredienser: Kjell-Inge Røkke, staten og en hel haug med penger.

3). Slik må du ikke skifte bleier på babyen

De fleste som har vært i nærheten av en baby har trolig en mening om hvordan det best skal skiftes bleie.

Dette innlegget fra fysioteraputen Henriette Paulsen, med fartstid fra Sykehuset i Vestfold og 20 års arbeid med de minste barna, var denne ukens tredje mest leste mening i Nettavisen.

4). Problemet er ikke millionene i etterlønn, men at det er så lønnsomt å trikse

«Rundt 20 millioner kroner er betalt i etterlønn til eks-politikere i en ordning der triksing er svært lønnsomt», var utgangspunktet for denne kommentaren fra Nettavisen sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Sett av mange - lest av mange.

5). Ladingen kan gjøre elbil-bruk hinsides dyrt

Kjøper man elbil fordi det er miljøvennlig, eller fordi det er billig?

Nettavisens faste kommentator Marius Paus skrev at det i noen tilfeller nå er nesten tre ganger så dyrt å kjøre elbil som bensin eller diesel.

Som han selv skriver:

«Som elbilist synes jeg likevel det verste er at du de fleste stedene ikke får vite den virkelige prisen for å lade før etter at du er ferdig».