Dette er ukens mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). Disse gutta har kostet oss nesten like mye som hele korona-epidemien

Nettavisen-redaktør og kommentator Erik Stephansen fikk leserne med seg på hans lille dypdykk inn i Statoil/Equinor-sfæren i USA.

En verden få av oss visste noe særlig om.

700.000 kroner brukt på en kalkun, et rodeo-show i Houston og et teater som ble omgjort til et casino er noe av det Statoil/Equinor fikk for pengene.

2). Selv de med minimal matematisk forståelse skjønner at dette ikke henger på greip

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), fikk så hatten passet av finansnestor Jan Petter Sissener.

Det er ikke første gang han er i tottene på den tidligere rørleggeren fra Groruddalen. Det er nok heller ikke siste gang.

Uansett; Nettavisens lesere tok Sisseners ord til seg.

3). Nå bør også de offentlige ansatte ta sin del av den økonomiske dugnaden

«Norsk økonomi er på vei inn i tunge tider, men kommune-Norge krever mer penger og vil fortsette som intet har skjedd», skrev sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Ny kommentar fra den skriveføre meningsbæreren som ble lagt merke til.

4). SVs skatteøkninger på 20 milliarder tar livet av næringslivet etter koronakrisen

Stavrum igjen. Nå med klare meninger om hva som kan bli følgene for norsk næringsliv dersom SV kommer til makten.

5). Storm for Erna Solberg: Dette kan åpne for 12 år som statsminister

Terje Strøm, Nettavisens faste økonomi-komentator, leverte forrige ukes femte mest leste meningsinnlegg.

Stikkord: Revidert nasjonalbudsjett, koronakrisen og en sittende statsminister i medvind.