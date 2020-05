Dette er ukens mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). En hvit mannsrolle i krise

Forfatter og filmskaper Adel Khan Farooq, og en av Nettavisens ferskeste kommentatorer, skapte engasjement med innlegget som innbefatter en kjent norsk terrorist, incels, seksuell frustrasjon og hvor skadelig fravær av emosjonell nærhet kan være.

2). Equinors milliard-skandale kjent i årevis, men politikerne har lukket øynene

Sjefredaktør Gunnar Stavrums klare tastaturføring om tafatte stortingspolitikere opp mot Statoils/Equinors milliard-skandale i USA, fenget interessen hos mange av Nettavisens lesere.

3). NRK spiller dumme om «obamagate»

George Gooding, kommentator og mediekritiker som har gjort livet surt for norske journalister siden 2004, tok tak i NRKs dekning knyttet til temaet«obamagate». Goodings friske meninger fikk sågar NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen til å entre Nettavisen-banen med et tilsvar.

4). Disse gutta har kostet oss nesten like mye som hele korona-epidemien

Nettavisen-redaktør og kommentator Erik Stephansen fikk leserne med seg på hans lille dypdykk inn i Statoil/Equinor-sfæren i USA.

En verden få av oss visste noe særlig om.

700.000 kroner brukt på en kalkun, et rodeo-show i Houston og et teater som ble omgjort til et casino er noe av det Statoil/Equinor fikk for pengene.

5). Det virker nesten som om Carl I. Hagen har glemt dette

Flengende kritikk av den tidligere Frp-nestoren Carl I. Hagen og hans klare melding om å se bort fra Erna Solbergs reiseråd og komme seg til Spania så fort som mulig, ble lest av mange.

«Dersom vi vil at Norge skal eksistere i morgen, må vi benytte oss av det i dag», skrev Torleik Svelle, leder av Senterungdommen.

Han mener at Hagen bør bry seg mer om Norge enn Spania når landet skal stable seg på beina igjen etter Covid19-pandemien.