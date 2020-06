Dette er ukens mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). Stortinget vil kaste bort milliarder på et luftslott - har de fått solstikk alle mann?

«Vanligvis synes jeg det er rart at Stortinget bevilger seg over 100 dager møtefri hvert år, men i år kan jeg knapt vente på stortingsferien. For hver dag som går renner milliardene ut av statskassen», skrev Nettavisen-sjefen Gunnar Stavrum, om blant annet skattelettene til oljeselskapene og en påtenkt ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

«Poenget er at penger vi kaster ut av vinduet i oljevirksomheten enten stjeles fra fremtidens generasjoner, eller gjør at vi ikke har råd til andre ting vi trenger. Det heter prioritering og er et fremmedord på Stortinget akkurat nå».

2). MDG vil redde verden fra bilen - bruker korona som påskudd

Nettavisen-kommentator Kjell-Magne Rystad skrev utførlig om MDGs sykkel-seier, da det grønne partiet ettersigende hadde grønt lys for å stenge Kongsveien i Oslo for biltrafikk i rushtiden.

Dagen etter kom kontrabeskjeden fra høyere hold i kommunen om at så ikke var tilfelle.

Adam var som kjent ikke lenge i Paradis.

«MDG jobber jevnt og trutt i sin krig mot bilen. Nå brukes korona som påskudd for å stenge en av Oslos veier inn til sentrum i håp om at flere vil sykle».

3). Fatemeh (19) æresdrept av forsmådd ektemann ved halshugging

Mina Bai, Nettavisens faste kommentator, er utrettelig i sin iver etter å avdekke og fortelle om mest mulig av det som skjer innenfor grensene til islamist-regimet Iran.

Denne uken var det to brutale æresdrap som dannet grobunn for massiv lesning av Bai.

4). Europa med knallbra nyheter for elbilister

Marius Paus, også en av Nettavisens faste kommentatorer, treffer stort sett alltid godt med sitt bilrelaterte stoff.

Denne uken kunne han avsløre en skikkelig europeisk gladnyhet - som ikke overraskende ble godt motatt av Nettavisen-leserne.

5). Kritiske til disse to: - De lever i teorien og har ikke bakkekontakt

Kritikk av to av Oslos mest profilerte politikere, rettet fra Organisasjonen for Uføres Rettigheter - OFUR, ble godt mottatt av våre lesere.

Alltid artig når en organisasjon de færreste visste eksisterte kan nå gjennom med slik kraft.