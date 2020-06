Dette er ukens mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). Fem ganger flere dør - byrådet i Oslo har et alvorlig forklaringsproblem

Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum, tok tak i den evigvarende diskusjonen om offentlig vs privat. Denne gangen med utgangspunkt i korona og sykehjemsdrift i hovedstaden.

Som Stavrum skriver:

«Kommunen driver bare halvparten av sykehjemmene, men har to tredjedeler av koronadødsfallene».

2). Derfor liker jeg Lan Marie Berg uten å stemme på Miljøpartiet De Grønne

«Takk og lov for politikere som står for noe, og som kjemper for det de tror på», skriver Gunnar Stavrum i denne grønne kommentaren som var ukens nest mest leste menings-innlegg i Nettavisen.

3). God tur til Puerto de Corona!

Hanne Heszlein-Lossius, kommunelege i Berlevåg, satte fingeren på nordmenns utreisetrang til sydligere breddegrader - tross korona.

Hennes spissede kommentar ble godt mottatt.

«Så til deg som seriøst vurderer å reise til Syden: Når du først er i gang - ta gjerne turen innom ditt lokale sykehus og si ifra at du gir blanke i jobben folk gjør, husk å si det eksplisitt til slitne sykepleiere på intensiv som skal ta i mot deg om noen uker, sving innom kreftavdelinga og le litt av landets immunsupprimerte som aldri overlever å møte deg med oronasmitte etter Mallorca-turen».

4). Nå er det visst ikke en Picasso likevel ...

Y-blokka, rivingsplaner, Picasso og Bølers egen Carl Nesjar utgjør kjernen i Nettavisens redaktør og kommentator Erik Stephansens godt leste kommentar.

«Kravet fra de norske arvingene er selvsagt bare et siste desperat forsøk på stoppe eller forsinke rivingen, etter at alle andre muligheter er brukt og misbrukt».

5). Fatemeh (19) æresdrept av forsmådd ektemann ved halshugging

Æresdrap er en rystende uting.

Mina Bai, Nettavisens faste kommentator, bragte denne uken frem i lyset to nylige æresdrap begått i Iran av forsmådde og krenkede ektemenn.