Dette er ukens mest leste Nettavisen-meninger

Et knippe kjendiser, her representert ved artist Tone Damli, fotballproff Martin Ødegaard og komiker Lisa Tønne, utgjorde sammen med den mye eksponerte helseministeren Bent Høie og et verdenskjent gigant-selskap, mye av essensen i forrige ukes mest leste meningsinnlegg i Nettavisen. Foto: Thomas Samson/Håkon Mosvold Larsen (AFP/NTB scanpix)