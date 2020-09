Dette er ukens mest leste Nettavisen-meninger

Gikk du glipp av disse? Her får du en ny mulighet til å finne ut av hva som rørte seg på meningsfronten i Nettavisen denne uken.

1). Korona-heksejakt på muslimer er farlig og kan gjøre smittesporing vanskeligere

Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum, og helseminister Bent Høie, er enige om en sak: Hets av smittede må ta slutt.

Som Stavrum skriver i ukens mest leste Nettavisen-mening:

«Poenget er at koronaviruset verken kjenner kjønn eller religion, og at svært ulike grupper kan komme i skade for å oppføre seg i strid med smittevernreglene. Det er ille nok, men det blir enda verre hvis reaksjonene får folk som frykter at de kan være smittet, til å unngå helsehjelp av frykt for represalier».

2). Helt siden Even og Kristian løp etter meg med penis i hånda i barnehagen, har jeg vært fascinert

En som kan og skriver mye om sex, kjønn og samliv er Nettavisens Kjersti Westeng.

Denne uken leverte hun en potent kommentar som tok for seg de tre elementene penis, maskulinitet og styrke - i en kommentar som nærmest ble lest i filler av Nettavisens følgerskare.

3). Faktasjekk torpederer påstanden om Trump

Det har lenge vært en pågående debatt mellom Nettavisen-kommentator George Gooding og nyhetsbyrået NTB om sistnevntes etterrettelighet, balanse og sannhet.



Denne uken gikk Nettavisens redaktør og kommentator Erik Stephansen ut og tok Gooding i forsvar.

4). Trump forblir president uansett valgresultat

Simen A. Johannessen, en av Nettavsiens faste kommentatorer, har ingen tro på at Donald Trump gir fra seg presidentembetet sånn helt uten videre.

«Å havne i gruppe med Jimmy Carter og George H. W. Bush er uutholdelig for Trump. Det er verre enn å bli fratatt viagraen», skriver han.

De to ovenfornevnte, tidligere presidentene var begge såkalte «one hit wonder» - begge fikk bare tillit hos folket i en periode.

Følger Trump etter i deres politiske fotefar?

5). Høyesterett tvinger egoistiske syklister til å ta hensyn til andre trafikanter

Det som trolig er landets mest kjente og omtalte sykkelsak er ved veis ende etter dom i Høyesterett.

Gunnar Stavrum begikk denne meget populære kommentaren.

Ha en meningsfylt helg - både med og uten sykkel.